Warcraft hayranlarına müjdeli haber! Blizzard Warcraft Arclight Rumble mobil oyununu getiriyor!

Blizzard Warcraft hayranları için 2022'de yeni bir mobil oyun çıkaracaklarını resmen duyurdu. Bedava olacağı açıklanan oyun, bu yıl içinde iOS ve Android'de kullanıcıların hizmetine sunulacak. Öte yandan açıklanan bilgilere göre oyun strateji üzerine kurulu bir moda sahip olacak.

Blizzard Warcraft hayranları için 2022 yılı içinde yeni bir mobil oyun çıkaracaklarını duyurdu. Oynaması ücretsiz strateji oyunu, bu yıl içinde iOS ve Android'de satışa sunulacak. Blizzard oyunun strateji üzerine kurulu bir moda sahip olacağını açıkladı. Oyunda, Warcraft evrenindeki kötü liderleri yenmek için oyuncuların kontrol edebilecekleri bir çok efsanevi karakterler bulunacak.

Bunun yanında oyunun Google Play mağazasında çıkmasından sonra, oyuncuların beş kişilik takım oluşturma seçeneği olacağı belirtildi: Oyuncular, tek oyunculu modu veya PvP savaşlarında rekabet etmeyi seçebilecekler. Bunun yanında Arclight Rumble, Conquest, Dungeons, Raids ve Co-Op dahil olmak üzere birden fazla mod içerecek. Oyun, seviye atladıkça yeni becerilerin kilidini açma ve karakterleri yükseltme özelliğine sahip toplamda 60'tan fazla Warcraft karakterleri içeriyor. Oyunun web sitesinde, daha fazla ayrıntı için ön kayıt seçeneği de dahil olmak üzere yaklaşan oyun hakkında daha da fazla bilgi alabilirsiniz.