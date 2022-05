Call of Duty: Modern Warfare 2 ne zaman çıkacak? İşte tarihi!

Dünyanın en popüler video oyunları arasında bulunan Call Of Duty serisinden sevindiren bir haber geldi. Serinin geliştiricisi Infinity Ward, oyunun takipçilerini heyecanlandıracak bir gelişmeyi duyurdu. Serinin yeni oyunu Call Of Duty:Modern Warfare 2'nin resmi açıklaması yapıldı. Yeni oyunun logosunun da paylaşılması oyunseverleri heyecanlandırdı.

Call Of Duty serisine yeni bir oyun ekleniyor. Call Of Duty: Modern Warfare 2 resmen açıklandı. Yaşanan yeni gelişmenin ardından oyunseverler, yeni oyunun çıkış tarihini araştırmaya başladı. Activision'ın yayıncılığını yaptığı popüler video oyunu serisi Call Of Duty serisinin yeni üyesinin logosu ve ismi merak uyandırdı. Infinity Ward, sosyal medya hesapları üzerinden yeni oyununu duyurdu. Yeni oyunun adının 2009 yılında çıkarılan oyunla aynısı olması eleştiri konusu olsa da oyun kullanıcıları heyecanlandırdı.

Yeni oyun, COD oyunlarının MW serisi içinde bulunan beşinci büyük yapımı olarak oyunseverlerle buluşacak. 2019 yılında tanıtımı yapılan oyunla seriye yeniden başlandığı belirtilirken bu yeni yapımın 2.oyununun olması bekleniyor.

Oyunseverlerin en çok merak ettiği konu oyunun çıkış tarihi oldu. Bu konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, yeni oyunun 2022 yılı içinde piyasaya sürülmesi ve oyunseverlerle buluşması bekleniyor.