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Son dakika e-spor haberleri: Türk takımı Eternal Fire PGL Major'a yükseldi!

Son dakika e-spor haberleri... Türk takımı Eternal Fire, rakibi OG'yi 2-0 mağlup ederek PGL Major'a yükseldi. Bu galibiyet ile birlikte 2018'den yana ilk kez bir Türk takımı, Major'a yükselme başarısı gösterdi.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:59
Son dakika e-spor haberleri: Türk takımı Eternal Fire PGL Major'a yükseldi!

CS:GO'da temsilcimiz Eternal Fire, rakibi OG'yi 2-0 mağlup ederek PGL Major'a yükselme başarısı gösterdi. Bu galibiyet ile birlikte bir Türk takımı, FACEIT London 2018'den bu yana ilk kez Major'a yükselme başarısı gösterdi.

"BAYRAĞIMIZI TEMSİL ETTİK"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan temsilcimizin oyuncusu Özgür "w0xic" Eker şu ifadeleri kullandı:

"Destekleriniz için teşekkür ederiz. Çok çalıştık. Buraya kadar geldik, bunu başardık. Bayrağımızı burada en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz."

ETERNAL FIRE'DAN GALİBİYET PAYLAŞIMI

Eternal Fire takımı yaptığı paylaşımla galibiyeti kutladı.

İşte Eternal Fire'ın paylaşımı:

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