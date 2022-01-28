Crysis serisinin devam oyunu Crysis 4 resmen duyuruldu!

Avni Yerli ve Faruk Yerli'nin liderliği ile Crysis markası, 2020 senesi içerisinde Crysis Remastered olarak yeniden harekete geçmişti. Geçtiğimiz sene sonunda ise Crysis üçlemesi, Crysis Remastered Trilogy olarak piyasadaki yerini almıştı. Böylelikle Crysis markası yeniden oyuncuların gündemine oturmuştu. Bu Remastered oyunları ise seriyi özleyenler ve seriye ilk kez başlayanlar için genellikle olumlu yorumların sahibi olmasına rağmen, beklentiyi arşa çıkaranlar için de "Acaba Crysis 4 gelir mi?" sorusunu yeniden akıllara getirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından ise Crytek GmbH, ismi henüz açıklanmamış AAA oyun üzerinde çalıştıklarını duyurmuş ve iş alımlarına başlamıştı. Henüz isimleri açıklanmayan önemli isimler de Crytek bünyesindeki yerini almıştı.

CRYSIS 4 RESMEN DUYURULDU!

Gün içerisinde Crytek GmbH'nin paylaştığı yeni Teaser videosu ile Crysis 4'ün duyurusu resmi olarak kesinleşti. Teaser henüz yeni Crysis'e dair pek bir şey göstermemiş durumda. Yeni duyuru videosunu izleyebilirsiniz.

Yeni Crysis oyunu, Crysis Remastered Trilogy sürümlerinden olduğu gibi tamamen Electronic Arts'tan bağımsız olarak sadece Crytek markası adı altında yayınlanacak. Oyunun ise geleneği bozmayarak Türkçe olarak piyasada olması bekleniyor.

Crytek, tüm bunların dışında Hunt Showdown gibi oyunlarına güncel desteği sağlarken, The Climb 2 gibi yeni nesil VR oyunlarını da yakın zamanda piyasaya sunmuş durumda.