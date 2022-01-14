Valve'dan yeni el konsolu Steam Deck için sevindiren haber!

Valve, Steam Deck el konsolu ile birlikte, oyun dünyasını değiştirmeyi hedefliyor. Nintendo Switch'in başarısından etkilenerek oluşturulan ve oyuncuların merakla beklediği cihaz, yakında piyasaya merhaba diyecek. Çıkış tarihi ile alakalı birçok soru işaretinin olduğu şu günlerde ise, Valve cephesi oyuncuların yüreğine su serpti.

Küresel çapta gerçekleşen çip sıkıntısı nedeniyle üretim aşamasından endişe duyulan konsol, daha önceden planlanan çıkış tarihini değiştirmeyecek. Bu durum oyuncularda sevince neden oldu.

ÖN SİPARİŞLER 2022 ŞUBAT'TA OYUNCULARA ULAŞACAK

team Deck'in geliştirilme süreci ile alakalı bir blog yazısı paylaşan Valve, oldukça önemli detaylar vermeyi ihmal etmedi. Özellikle konsolun tedarik süreci konusundaki endişelerin varlığından haberdar olan şirket, herkesi rahatlatacak açıklamayı gerçekleştirdi. Valve, herhangi bir aksilik olmadan Steam Deck'in Şubat 2022'de çıkacağını belirtti. Ayrıca şirket, tüm sıkıntılara rağmen geliştiricilere de destek vermeye devam ettiklerini açıkladı.

Konsolları tam zamanında oyuncuların karşısına çıkaracaklarını açıklayan Valve, birkaç önemli detaydan daha bahsetti. Şirket, uyumluluk programı hakkında takipçilerine şunları aktardı:

Küresel pandemi, tedarik ve nakliye sorunlarına rağmen, Steam Deck konsollarını görünüşe göre Şubat ayının sonundan itibaren çıkarmaya başlayabileceğiz. Geliştiricilere, güzel yeşil onaylı çeki alabilmeleri için oyunlarını test etme olanağı vermemiz de önemli. Bu nedenle, geliştirici kitlerini çok sayıda gönderiyoruz. Başka bir geliştirme dalgasını onaylıyoruz. İlgili cihazlar ve yüzlercesi geçen ay sevk edildi (ve daha fazlasını onaylamaya ve göndermeye devam ediyoruz).

2021 yılının sonlarına doğru oyuncuları karşılaması planlanan Steam Deck, bir kez ertelemeye maruz kaldı. Bununla birlikte şartlarda herhangi bir iyileşme olmamasına rağmen Valve cephesinin sözünde durması da oyuncular açısından önemli bir gelişme. Ayrıca şirketin geliştirici kitlerini de sorunsuzca dağıtabilmesi, konsolun desteklediği oyun sayısında da artışa neden olacaktır. Performansı çok merak edilen Steam Deck, bakalım beklentilerin üstesinden gelmeyi başaracak mı? Bekleyip göreceğiz.