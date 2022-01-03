Steam'den yeni rekor! 27.9 milyon eş zamanlı oyuncu...

Steam, 2022'ye bir patlama ile başladı. Yeni yıla iyi giriş yapan platform, eş zamanlı oyuncu rekorunu tazeledi. Bu defa günün erken saatlerinde 27.9 milyon kişiye ulaşmayı başardı. Rekor, SteamDB tarafından tespit edildi. Bu da dijital oyun satış platformunun şu ana kadarki en yüksek zirvesini temsil etti.

Steam'in rekorları genellikle iş saatleri dışında kırılıyor. Çünkü bu saatlerde çoğu kişide bir oyun oynama ihtiyacı doğuyor. Oyuncular oldukça büyük oyun mağazasından, daha önce aldıkları oyunları müsait zamanlarında deneyimlemek istiyor. Ayrıca dünyadaki koronavirüs pandemisi de buna en büyük etmen oldu. Sonuç olarak bu dönemde herkes evlere kapandı. İnsanlar yapılacak en güzel aktiviteyi de oyunlarda buldu.

COVID DÖNEMİNDE PATLAMA YAŞADI

Steam'in yükseliş eğilimi pek şaşılacak bir dönemde gerçekleşmedi. Baktığımızda ilk bu kadar yükselme döneminin 2020 Ocak ayında gerçekleştiğini görüyoruz. Bu dönemde dünya kendisini koronavirüs pandemisinden izole etmeye çalışıyordu. Bu durumda da yukarıda belirttiğim üzere kişiler kendilerini oyun oynamaya adadı.

Şubat ayından beri Steam platformunun rekoru çokça kez kırıldı. Dijital oyun platformu, yakın zamanda en iyi oyunları seçtiği bir liste paylaştı. Bu kapsamda 2021'in en iyileri, en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynanan oyunlar gibi pek çok çeşitli kategoride oyunlar ödüllendirildi.

2021 yılında Steam'in en çok hasılat yapan oyunları Dead by Daylight, Valheim ve New World oldu. Halo Infinite, Mass Effect Legendary Edition ve Farming Simulator 2022 yılın en büyük oyunlarını oluşturdu. Yılın diğer oyunlardan oldukça fazlasını oluşturan ise Resident Evil Village oldu.