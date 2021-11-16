Türk e-sporcularından PUBG'de tarihi başarı!

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2021 (PMGC 2021) ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Türk e-spor takımları büyük bir başarıya imza atarken, turnuvaya 6 takım birden katılacak.

İŞTE PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDAKİ TÜRK TAKIMLARI

* Next Rüya Esports

* Papara SuperMassive Blaze

* 1907 Fenerbahçe

* Futbolist

* S2G Esports

* Worlds of Wonders

PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

30 Kasım 2021'de başlayacak şampiyona, Batı ve Doğu olarak 2 lige ayrılacak. Bu 2 lig, 24 Aralık'a kadar devam edecek. Şampiyonun belirleneceği büyük finaller ise 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünya çapında 40 takımın katılacağı ve Türkiye'den 6 takımın bulunduğu turnuvanın büyük ödülü ise 6 milyon Dolar olacak.

PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI NASIL İZLENECEK?

PUBG Mobile, şampiyonanın yayınlanması için YouTube ile işbirliği yapıldığını duyurdu. Yapılan bu anlaşmayla birlikte PUBG Mobile E-Sports kanalından maçlar canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca 18 yerel kanal, özel platformlar üzerinden de yayın yapacak.