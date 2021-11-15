Satıştan kaldırılmıştı! Rockstar Games'ten flaş GTA: The Trilogy - The Definitive Edition açıklaması

11 Kasım'da tüm platformlar için yayınlanan GTA Trilogy: The Definitive Edition, oyunculardan beklenen ilgiyi göremedi. Rockstar Games'in Ekim ayında duyurduğu üçleme paketi, GTA serisinin sevilen oyunları Vice City, San Andreas ve GTA 3'ü kapsıyor.

Hayranların GTA Trilogy üçlemesine ilişkin beklentileri yüksekti. Fakat oyunların, grafik ve oynanış bakımından orijinal sürümleriyle neredeyse aynı olması tepkilere yol açtı. Ayrıca oyun deneyimini ciddi anlamda kötü etkileyen önemli grafik hataları da vardı. Bu sebeplerle yerden yere vurulan GTA Trilogy, çıkış yapar yapmaz PC'de satıştan kaldırılmıştı.

İYİLEŞTİRME SÖZÜ VERİLDİ

GTA Trilogy: The Definitive Edition, şu ana kadar Rockstar Games Launcher ile kullanılamıyordu. Şirket Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, gerekçe olarak yeni sürümlerde istenmeden dahil edilen birtakım dosyalar bulunduğunu söylemişti. Bunlardan bir tanesinin, tartışma yaratan cinsel içerikli Hot Coffe mini oyunu olduğu ortaya çıktı.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition is again available through the Rockstar Games Launcher for play and purchase. We sincerely apologize for the inconvenience, and are working to improve and update overall performance as we move forward: https://t.co/hAfEKqYS3o — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 15, 2021

Rockstar Games bugün yeni bir açıklama yaptı. 12 Kasım'da GTA Trilogy paketini PC için satıştan kaldıran şirket, üçlemenin Rockstar Launcher aracılığıyla yeniden bilgisayarlarda oynanabileceğini belirtti. Kullanıcılar tarafından bildirilen hatalara da değinen firma, bunları düzeltmek için çalıştığını söyleyerek şunları ekledi:

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, oynamak ve satın almak için Rockstar Games Launcher aracılığıyla tekrar mevcut. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. İlerledikçe genel performansı iyileştirmek ve güncellemek için çalışıyoruz.

İNCELEME PUANLARI ÇOK DÜŞÜK

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition üçlemesini şimdiye kadar inceleyen 7 internet sitesinin verdiği ortalama puan 58/100 oldu. Oyun en yüksek notunu 8/10 ile Press Start'tan alırken; VGC'den Jordan Middler, oyun deneyimini olumsuz anlamda etkileyen ciddi sorunlar nedeniyle 40/100 puan lâyık gördü.

Her ne kadar Rockstar Games sorunları düzelteceğinin sözünü verse de, GTA Trilogy'ye yöneltilen eleştiriler sadece oynanışına yönelik değil. YouTube'da paylaşılan inceleme videolarının çoğunda dile getirilen ortak görüş: oyuna üçüncü taraf şahısların yaptığı modların bile daha iyi olduğu yönünde. Rockstar'ın grafiklere yeniden kapsamlı bir revize yapması ise beklentiler dahilinde değil.