Valve'ın yeni el konsolu Steam Deck'in detayları ortaya çıktı! Pil ömrü...

Valve'in geliştirdiği taşınabilir bir konsol olan Steam Deck hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketin gerçekleştirdiği geliştirici zirvesinde Steam Deck hakkında detaylıca bahsedildi. Söz konusu konsolun barındırdığı özellikler katılımcılara açıklandı.
AMD ZEN 2 MİMARİLİ İŞLEMCİ
Valve, Cuma günü gerçekleştirdiği geliştirici zirvesinde Steam Deck hakkında detaylı bir sunum gösterdi. 400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan konsol, AMD Zen 2 mimarili bir işlemci ile gelecek. Steam Deck içerisinde bulunana AMD işlemci kurulumunun adı Aerith olarak adlandırılmış. Sunumu izleyenler Final Fantasy VII'deki ünlü Aerith'e bir referans olabileceğini düşünüyor. Aerith SoC, 3 ila 15 watt arasında bir güç tüketimine sahip. Bir APU olan Aerith'in işlemci tarafı, 2.4 ve 3.5 GHz saat hızlarında çalışabiliyor. 4 çekirdek ve 8 işlem parçacığı ile gelen işlemcide AMD'nin Zen 2 mimarisi kullanılıyor.
Steam Deck, 1-1.6 GHz saat hızlarında ve AMD RDNA 2 mimarili 1,6 teraflop'luk grafik birimi ile birlikte gelecek. Ayrıca el konsolunda 16 GB birleşik LPDDR5 RAM bulunuyor. Bu RAM 88 GB/sn bant genişliğine sahip. Valve, GPU için 1 GB bellek ayrıldığını fakat gerektiğinde bu bellek boyutunun 8 GB'a kadar çıkabileceğini belirtti. Valve ayrıca, geliştirilen Aerith işlemcisinin belirtilen saat hızlarında sürekli ve tutarlı bir şekilde çalışacağını vurguladı.