Valve'ın yeni el konsolu Steam Deck'in detayları ortaya çıktı! Pil ömrü...

KONSOL HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

VR için yapılmadı: Valve'den Lawrence Yang, "Cihazı kesinlikle VR için tasarlamadık ve üretmedik" dedi.

5G veya LTE yapılandırmaları için henüz bir plan yok.

Valve, Steam Deck'i özellikle Japonya ve Avustralya pazarlarında ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Steam Deck'in hoparlörleri fabrikadan çıkmadan önce kalibre ediliyor. Bu sayede çok iyi bir ses kalitesi kullanıcıları bekliyor.

Steam Deck'in çıkışından sonra Steam'in masaüstü versiyonunda bulunan "Geniş Ekran" modunun daha sık güncelleneceği tahmin ediliyor.

Valve, konsolun klavye API'lerini birden çok IME ile paylaşıp birden fazla dil ve emoji ile destekleyecek.