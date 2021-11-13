GTA Trilogy: The Definitive Edition'la ilgili Rockstar Games'ten flaş karar! PC platformundan kaldırıldı

11 Kasım'da tüm platformlarda çıkış yapan GTA Trilogy: The Definitive Edition oyun dünyasındaki herkesi yakından ilgilendirdi. Pek çoğumuzun çocukluğunda ve gençliğinde oynadığı GTA serisinin çok sevilen üç oyunu yeni grafiklerle ve bazı optimizasyonlarla karşımıza çıkmıştı. Ancak şu an görünen o ki oyunun PC sürümü, geçici olarak satıştan kaldırıldı.

PC PLATFORMUNDAN SATIN ALINAMIYOR

GTA Trilogy'nin PC sürümü, Rockstar Games'in dijital oyun mağazası olan Rockstar Store üzerinde satılıyor. Ancak görünüşe göre oyunun satın alma sayfasında 'Bu ürün ülkenizde kullanılamıyor' uyarısı yer almakta. Bu durum yalnızca Türkiye için söz konusu değil, tüm dünyadaki ziyaretçilere bu uyarı gösteriliyor. Durumun geçici olduğu bilinse de henüz bir günlük bir oyunda böyle bir durumun yaşanması endişe verici.

Oyunların neden satıştan kaldırıldığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da görünüşe göre ortada ciddi bir durum var. Oyunların diğer platformlardaki satış sayfalarına baktığımızda ise bir sorunla karşılaşmıyoruz. Yani bu durum sadece PC platformu için geçerli.

Henüz bir günlük olan Definitive Edition, iyi ve kötü binlerce yorum aldı. Bazı oyuncular, çıkarılan işin eski GTA temasına uygun ve başarılı olduğunu düşünse de bazıları bu işin ücretsiz modlarla da yapılabilecek basitlikte olduğunu söyledi. Türk oyuncular arasında oyunların 529 TL'lik fiyatı da gözümüzü korkutuyor. Üstelik bu uçuk fiyat tüm platformlarda geçerli.