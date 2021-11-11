PUBG: New State nasıl indirilir? PUBG 14.2 güncellemesiyle neler geliyor?

Bulut sunucularıyla ilgili bazı son dakika sorunlarını gidermek ve oyunun stabil şekilde çalışmasını sağlamak için lansmanı 2 saat ertelenen PUBG: New State resmi olarak tanıtıldı.

Mobil oyun severlerin merakla beklediği ve 50 Milyondan fazla ön kayıt sayısına ulaşan oyuna bugün itibariyle erişebilmek artık mümkün.

PUBG 14.2 GÜNCELLEMESİ DUYURULDU: NELER GELİYOR?

Hala yüz binlerce anlık oyuncusu olan PUBG için 14.2 güncellemesi yolda. Gelecek yenilikleri sizler için sıraladık.

PUBG: NEW STATE ÇIKTI! NASIL İNDİRİLİR?

New State, oyuncuları 2051 yılında fütüristik Troi şehrine bırakarak oyunu başlatıyor. Krafton ve PUBG Studios'a göre; "Bugüne kadarki en gerçekçi ve teknolojik olarak gelişmiş mobil oyunlardan biri" olacak.

New State, küresel aydınlatma, otomatik örnekleme ve otomatik pozlama gibi özelliklerden yararlanarak mobil oyun deneyimini PUBG'nin PC sürümüyle aynı seviyeye getirmek için son teknoloji imkanlarından yararlanıyor. Silah sesi sistemi de bu yeni grafik geliştirmeler sayesinde tamamen yeniden tasarlandı.

New State'in etkileyici grafikleri de en yeni mobil donanım kullanıcıları ile sınırlı kalmayacak. Krafton, oyunun oyuncuların çoğunluğu tarafından beğenilecek şekilde optimize edildiğini, dolayısıyla sistem gereksinimlerinin; En az bir iPhone 6s'de bulunan iOS 13 veya üstü ve en az 2GB RAM'e sahip; herhangi bir Android 6 ve üzeri cihazı desteklediğini açıkladı.

Krafton, New State'de güvenli ve adil bir oyun ortamını teşvik etmek için yetkisiz programların, emülatörlerin, klavyelerin ve farelerin kullanımını yasaklıyor. Ayrıca hileyi önlemek ve oyunun kodunu korumak için hackleri aktif olarak tespit edip; kısıtlama getiriliyor.

Lansman sırasında oyunun yeni arenası Troi ve güncellenen Erangel da; dahil olmak üzere dört yeni harita ile gelecek. Diğer tüm PUBG oyunlarında olduğu gibi; New State her sezona özgü bir konsept ile düzenli olarak güncellenecek. Ayrıca PUBG, oyunu indirenlere özel hediyeler de dağıtıyor.