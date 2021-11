Epic Games bu oyunu ücretsiz yaptı! Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure oyununun fiyatı ne kadardı? Oyun neden ücretsiz oldu?

Normal şartlarda hediye edeceği oyunları bir hafta önceden duyuran Epic Games, bu kez oyunculara bir sürpriz yaptı ve 95 TL değerindeki oyunu piyasaya çıktığı gün ücretsiz olarak yayınladı. Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure isimli oyun bir hafta boyunca ücretsiz indirilebilecek.

EPIC GAMES OYUNCULARINA BU KEZ SÜRPRİZ YAPTI

Epic Games Store, Steam'e rakip olarak oyunculara sunduğu istemciyle neredeyse her hafta bir oyunu kullanıcılara hediye ediyor. Uzunca bir süredir gelecek hafta hediye edilecek oyunları bildiren Epic, bu kez sürpriz bir karar alarak 95 TL değerindeki Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure oyununu kullanıcılara sundu.

Tiny Tina's Assault, aslında henüz geliştirilme aşamasında olan ve Borderlands'in de yapımcısı olan Gearbox Software tarafından geliştirilen bir looter-shooter… 2022'nin Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen ve Borderlands'in yan hikayesi olarak tasarlanan Tiny Tina's Assault'u heyecanla bekleyenler için bir ön oyun veya oyunda yer alması beklenen bir DLC'nin yapımdan çıkarılmış hali olarak da tanımlanabilir.

Oyunun özellikle Steam sayfasında ciddi oranda olumsuz yorumlar mevcut. Buna karşın Epic Games Store'da oyunun tamamen ücretsiz olarak sunulması, yapımı bekleyenleri sevindirecektir.

TINY TINA'S ASSAOULT ON DRAGON KEEP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel i3 530 @2.93 GHz / AMD Phenom II X4 805 @2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 780 @3GB / AMD Radeon HD 7970 @3GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c.

Sizler de oyunu kütüphanenize eklemek isterseniz 17 Kasım 2021 – TSİ 19.00'a kadar buraya tıklayıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki sizler Epic Games'in sürprizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.