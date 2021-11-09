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Football Manager 2022 (FM 2022) çıktı! | İşte Football Manager 2022'nin Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

Sports Interactive‘in geliştirdiği ve SEGA‘nın yayınladığı Football Manager 2022 (FM 2022) resmen yayınlandı. Peki; Football Manager 2022'nin Türkiye fiyatı ne kadar? FM 2022'nin sistem gereksinimleri neler? İşte Football Manager 2022'ye dair tüm bilgiler...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 21:32
Football Manager 2022 (FM 2022) çıktı! | İşte Football Manager 2022'nin Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

Futbolseverlerin merakla beklediği Football Manager 2022, resmen yayınlandı. Birçok futbol kulübünü yönetme imkanı bulduğunuz oyunda, 120'den fazla lig ve 500 binden fazla oyuncuya erişme hakkına sahip olabiliyorsunuz.

İŞTE FOOTBALL MANAGER 2022'NİN TÜRKİYE FİYATI!

Football Manager 2022; PC, Xbox, Android ve IOS platformları için 9 Kasım'da resmen yayınlandı.

Oyunun Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

Android - 89,99 TL
IOS - 109,99 TL
PC (Steam) - 299 TL
PC (Epic Games Store) - 299 TL
Xbox - 299 TL

FOOTBALL MANAGER 2022'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri
İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri
Ekran kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
DirectX sürümü: Versiyon 11

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri
İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
DirectX sürümü: Versiyon 11

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