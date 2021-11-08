Forza Horizon 5 istatistikleri yerle bir etti! Daha çıkmadan 1 milyon... | İşte Forza Horizon 5'in Türkiye fiyatı ve sistem gereksinimleri

Microsoft'un 11 Kasım'da oyunseverlerin beğenisine sunacağı Forza Horizon 5, daha şimdiden rakamları altüst etti..
Oyun kısa süre içerisinde birçok siteden 10 tam puan almayı başarırken, 2021'in en yüksek not ortalamasına sahip yapımı olmayı da başardı. 76 sitenin incelemesine firen Forza Horizon 5, 91/100'lük puan ortalamasına sahip oldu..
Hall of Fame'in paylaştığı verilere göre; Forza Horizon 5'in 800 bin oyuncunun satın aldığı bilgisi geçildi.
FORZA HORIZON 5'İN FİYATI NE KADAR? FORZA HORIZON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Edition şeklinde 3 farklı paketle oyunseverlerin beğenisine sunulacak Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021'de yayına çıkacak.
Oyunun Steam üzerindeki fiyatlandırmaları ise şu şekilde olacak:
Forza Horizon 5: Standart Edition - 299 TL
Forza Horizon 5: Deluxe Edition - 399 TL
Forza Horizon 5: Premium Edition - 499 TL
FORZA HORİZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
RAM: 8GB
Ekran Kartı: AMD RX 470 / Nvidia GTX 970
VRAM: 4GB
Sabit Disk: 110 GB
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
RAM: 16GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX 590 / Nvidia GTX 1070
VRAM: 8GB
Sabit Disk: 110 GB