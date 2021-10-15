PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)'de merakla beklenen 14.1 Cadılar Bayramı güncellemesi oyun konsolları için yayınlandı

PUBG'yi konsolda oynayanlar oyuncuların beklediği haber geldi. Oyunun 14.1 Cadılar Bayramı güncellemesi konsollar için da yayınlandı.

Yeni gelen güncellemeyle birlikte yaralanıp yere düşen takım arkadaşlarınızı omzunuza alabilir ve güvenli bir yere götürüp orada iyileştirme yapabilirsiniz.

Krafton'un yaptığı basın açıklamasında, "Bu güncelleme ile oyuncular, Erangel haritasındaki kilit alanlar artık "ürkütücü" sistemlerle güncellendikçe Cadılar Bayramı ruhuna erken kavuşuyorlar. Bu, harita boyunca önemli ilgi çekici noktalarda bulunabileceği sis ve benzersiz bir ay rengi de dahil olmak üzere yeni hava olayları da içerir." denildi.

PUBG 14.1 GÜNCELLEME NOTLARI

* Taego harita iyileştirmesi

* Hata alanı uyarı sistemi

* Kırılabilir çanaklar

* Geri dönüş BR ve kullanıcı arayüzünde yapılan iyileştirmeler

* Araç denge güncellemeleri

* Dereceli kural seti

* Erangel güncellemeleri

* Cadılar Bayramı güncellemeleri

* Yeni özellik: Taşıma

* Harita rotasyonu

* Dereceli sezon 14

* Sezon 13 dereceli modu ödülleri

* Lobi güncellemeleri

* Eşyalar ve kozmetikler