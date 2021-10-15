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Battlefield 2042 Hazard Zone'un fragmanı yayınlandı

Battlefield 2042 Hazard Zone'un fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte modun nasıl olacağı da ortaya çıkmış oldu. Battlefield 2042 Hazard Zone hakkında merak edilen her şey haberimizde...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 18:31 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 18:48
Battlefield 2042 Hazard Zone'un fragmanı yayınlandı

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042'nin yeni oyun modu Hazard Zone yayınlanan fragmanla birlikte tanıtılmış oldu. Fragmandaki detaylarla birlikte oyun modunun nasıl olacağı hakkında bilgi verildi.

Oyunun bu modunda 4 kişilik ekipler yer alacak ve veri sürücülerinin bulunması istenecek. Bu sürücüler bulunup belirlenen yere teslim edilmesi halinde ise oyun kazanılacak. Bu sırada oyuncular, rakip takım oyuncularının yanı sıra oyundaki fırtınaya da meydan okumaya çalışacak.

Bu oyun modunda maksimum 128 oyuncu yer alacak.

İşte BattleField 2042 Hazard Zone'un yayınlanan fragmanı:

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