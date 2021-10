League Of Legends Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi! İşte LoL Worlds 2021'de 2. günün sonuçları...

League Of Legends'ın her yıl düzenlenen ve en önemli organizasyonlarından Worlds 2021'de ikinci gün maçları sona erdi. Dünya çapında en başarılı takımların mücadele ettiği turnuvada, ikinci gün de ilk günde olduğu gibi nefes kesen maçlar oynandı. İşte günün sonuçları...

A GRUBU

A grubunda gruptaki ilk maçlarını kazanan DWG KIA ile Rogue karşı karşıya geldi. Mücadele DWG KIA'nın üstünlüğüyle sona erdi. Bir diğer maçta ise Cloud9, Funplus Phoneix'e mağlup olarak gruptaki 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından A grubunda puan durumu böyle şekillendi...

1. DWG KIA: 2-0

2. FUNPLUS PHONEIX: 1-1

3. ROGUE: 1-1

4. CLOUD9: 0-2

B GRUBU

B grubu T1 ile Edward Gaming arasında nefes kesen bir maça sahne oldu. Yıldız oyuncu Faker'ı da bünyesinde barından T1, güçlü rakibine diş geçiremedi ve ilk yenilgisini aldı. Öte yandan 100 Thieves, Detonation FocusMe'yi yenerek ilk galibiyetini almayı başardı.

Bu sonuçların ardından B grubunda puan durumu böyle şekillendi...

1- EDWARD GAMING: 2-0

2- 100 THIEVES: 1-1

3- T1: 1-1

4: DETONATION FOCUSME: 0-2

C GRUBU

C grubunda Fnatic ile Royal Never Give Up karşı karşıya geldi. Royal Never Give Up 2. maçından da galibiyetle ayrılırken Fnatic 2'de 0 yaptı. Bir diğer maçta PSG Talon, Hanwha Life Esports'u yenerek grupta rakibi ile puanını eşitledi.

Bu sonuçların ardından C grubunda puan durumu böyle şekillendi...

1- ROYAL NEVER GIVE UP: 2-0

2- PSG TALON: 1-1

3- HANWHA LIFE ESPORTS: 1-1

4- FNATIC: 0-2

D GRUBU

D grubu günün sonuçlarının ardından turnuvanın en dikkat çeken grubu halini aldı. Grupta MAD Lions GEN.G'yi yenerken, LNG Esports ise Team Liquid'e izin vermedi.

Bu sonuçların ardından D grubunda puan durumu böyle şekillendi...

1- GEN.G: 1-1

2- LNG ESPORTS: 1-1

3- MAD LIONS: 1-1

4- TEAM LIQUID: 1-1