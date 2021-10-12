Yahoo Fantasy Basketball'da en iyi oyuncular onlar! İşte Fantezi Basketbol'daki en iyi 10 NBA oyuncusu...

Dünya çapında oldukça popüler olan Yahoo Fantasy Basketball, oyunseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. NBA'in başarılı oyuncularını kullanarak kurulan takımlarda kıyasıya rekabet edilen oyundaki, en başarılı 10 basketbolcuyu sizler için sıraladık.

İŞTE O LİSTE

1. Nikola Jokic PF, C

2. Stephen Curry PG, SG

3. Luka Doncic PG, SG

4. Damian Lillard PG

5. James Harden PG, SG

6. Karl-Anthony Towns C

7. Joel Embiid PF, C

8. Kevin Durant SF, PF

9. Paul George SF, PF, SG

10. Giannis Antetokounmpo PF, C