League Of Legends Dünya Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi! İşte LoL Worlds 2021'de günün sonuçları...

League Of Legends oyununun en prestijli organizasyonu olan LoL 2021 Dünya Şampiyonası'nda start verildi. Daha önce temsilcimiz Galatasaray Espor'un da mücadele ettiği Play-in maçları oynanmış, ancak sarı kırmızılıların veda ettiği etabın ardından, dünyanın dört bir yanından 16 takımın mücadele ettiği turnuvada grup maçları heyecanı başladı. Worlds 2021'in ilk gününde ise dikkat çeken sonuçlar alındı. İşte günün sonuçları...

A GRUBU

A Grubu DWG Kia - Funplus Phoneix maçıyla başladı. İki güçü takımın sahne aldığı karşılaşma DWG Kia'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Gruptaki bir diğer maçta play-in etabından Galatasaray Espor'un da mücadele ettiği Cloud 9, Rogue ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rogue'un üstünlüğüyle sona erdi.

B GRUBU

B grubunda heyecan Galatasaray Espor'u da play-in etabında mağlup eden Detonation FocusMe ile turnuvanın en güçlü takımlarından olan T1 maçı ile başladı. Mücadeleyi kadrosunda Faker'ı da bulunduran T1 oldukça rahat bir şekilde kazandı. Gruptaki bir diğer maçta Edward Gaming, 100 Thieves'i mağlup etti.

C GRUBU

C grubunda heyecan Royal Never Give Up - PSG Talon maçıyla başladı. Mücadele Royal Never Give Up'ın üstünlüğüyle sona erdi. Gruptaki bir diğer maçta Hanwha Life Esports, Fnatic'i yenmeyi başardı.

D GRUBU

D grubunda ise GEN.G, LNG Esports'u yenmeyi başarırken, MAD Lions ise Team Liquid'e boyun eğdi.