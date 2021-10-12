FIFA 22'nin en hızlı 10 oyuncusu! Fifa Ultimate Team en yüksek Pace gücüne sahip 10 futbolcu | FUT haberleri

EA Sports'un yeni oyunu FIFA 22 çıkışını gerçekleştirdi. Oyunseverlerin büyük ilgisini çeken oyun, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündem olmayı başardı. Milyonlarca FUT oyuncusu Ultimate Team'de yerini aldı. Oyuncuların takımlarında en çok görmek istediği futbolcular ise yüksek hıza sahip oyuncular. FIFA 22'nin en yüksek hıza sahip 10 oyuncusu da belli oldu. İşte sırasıyla o futbolcular ve Pace değerleri...

Kylian Mbappe PSG ST HIZ: 97

Adama Traore Wolves RW HIZ: 96

Alphonso Davies Bayern Munich HIZ: 96

Daniel James Leeds United RM HIZ: 95

Achraf Hakimi PSG RB HIZ: 95

Vinicius Jr Real Madrid LW HIZ: 95

Gerrit Holtmann VfL Bochum LM HIZ: 94

Ismaila Sarr Watford RW HIZ: 94

Georges Nkoudou Besiktas LM HIZ: 94

Linton Maina Hannover 96 RM HIZ: 94