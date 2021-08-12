Son dakika espor haberi: 2021 Türkiye Büyük Finali'nin gerçekleşeceği tarih ve yer belli oldu!

2021 yılının en iyi LoLespor takımı 4 Eylül Cumartesi, Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan Türkiye Büyük Finali ile belli olacak.

MAÇ ÖNÜ PROGRAMI VE AÇILIŞ ŞOVU

2021 Türkiye Büyük Finali heyecanı öğle saatlerinde maç önü programı ile beraber başlayacak ve ardından yıllardır bir TBF geleneği olan açılış şovunun ardından saat 15.00'te finalin ilk maçı için takımlar sahneye çıkacak.

SEYİRCİ DURUMU

Pandemi dolayısıyla uzun süredir seyircisiz oynanan maçların ardından Türkiye Büyük Finali'nin de şu anda seyircili olup olmayacağı henüz kararlaştırılmamış durumda.

Fakat pandeminin gidişatına göre bilet satışı seçeneği değerlendirmesi ve gerekli sağlık önlemleri alınarak LoLespor seyircisini davetiye yoluyla Volkswagen Arena'da konuk etmek, Riot Games'in planları arasında.

2021 TÜRKİYE BÜYÜK FİNALİ GANİMETLERİ

2021 Türkiye Büyük Finali'ni ekran başından izleyecek olan seyirciler için çeşitli ganimetler kazanma şansı mevcut. 500 adet Uzay Serüveni Yasuo, 100 adet Parti Canavarı Fiddlesticks ve 1000 adet Hextech Seti, TBF ganimetleri arasında yer almakta. Tüm bunların yanı sıra Vodafone FreeZone ve Coca-Cola final serisinin önemli anlarında kazanılabilecek Ganimetler de planlanmakta.



