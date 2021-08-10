İşte 2021 Yaz Mevsimi'nin en iyileri!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde yayın ekibi ve koç ekipleri mevsimin en iyi oyuncuları seçti.

Mevsimin en değerli oyuncusu olarak mevsim boyunca sergilediği müthiş performansla Galatasaray E-spor'un ormancısı Berk ''Mojito'' Kocaman seçildi.

Mevsimin en çok gelişme gösteren oyuncusu ise Beşiktaş'ta büyük bir performans göstermiş olan Barış ''Juuzou'' Karatop seçildi.

Ligi son sırada tamamlayan Team Aurora'nın ormancısı Burak ''Reifoas'' Özdemir ise Mevsimin Çaylağı ödülüne layık görüldü.

Galatasaray E-spor'un lige damga vuran transferlerinden biri olan Kore'li oyuncu Chaehee ''Crazy'' Kım ise müthiş üst koridor oyunlarıyla ligin en iyi üst koridoru ödülünü aldı.

Lige damga vurmuş olan bir diğer Kore'li oyuncu Mınsu ''Emenes'' Jang, Galakticos'ta sergilediği müthiş performansla ligin en iyi orta koridoru ödülüne layık görüldü.

Mevsime damgası vuran bir diğer oyuncu ise Nasr E-sports'un alt koridor oyuncusu Murat ''Black'' Ayaz. Mevsim başlarında soru işaretleri yaratan yerli oyuncu sergilediği üst düzey performansla ligin en iyi alt koridor ödülünü aldı.

Lider Galatasaray E-spor'un destek rolü olan Onur ''Zergsting'' Ünalan ise ligin en iyi destek oyuncusu ödülünü kazandı.

18 karşılamada 15 galibiyet alıp tarihinde ilk defa bu başarıya ulaşarak ligi lider tamamlayan Galatasaray E-spor'un koç ekibi ise ligin en iyi koç ekibi ödülünü alarak başarılarını tescillemiş oldu.

(Fotoğraflar Riot Games sitesinden alınmıştır)