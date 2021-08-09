Son dakika spor haberi: LCS seyircisine Covid-19 engeli

7 Ağustos 2021 tarihinde ligin yaptığı açıklamaya göre, Riot Games ve LCS, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Covid-19 vakalarının ani yükselişi dolayısıyla bu yıl LCS şampiyonasını, Prudential Center'da düzenlememe kararı aldı. Bunun yerine, tüm turnuva Los Angeles'taki LCS Arena'da daha güvenli ve kontrollü bir ortamda gerçekleştirilecek.

LCS turnuva biletleri, bir yıldan fazla bir süredir takımlarını sadece ekran arkasından izleyen ve nihayet bu durumun sona erdiğini düşünen binlerce League of Legends hayranı tarafından çok kısa bir sürede tükendi. Ancak son birkaç ay içerisinde Covid-19'un Delta varyantının ABD genelinde hızla yayılmaya başlamasından ötürü ligin yüz yüze etkinlik planlarını yeniden değerlendirmesine sebep oldu.

Amerika'daki Covid-19 vaka artışı dolayısıyla, LCS turnuvası seyircisiz olacak.

Ligden yapılan açıklamada, yetkililer, ''LCS Şampiyonasını hayranlarla bir yol gösterisi olarak planladık ve baharda çok umut verici Covid-19 aşısının piyasaya sürülmesine dayanarak ilerlemeye karar verdik. Bununla birlikte, geçen ay boyunca, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Covid-19 vaka artışını yakından izliyoruz ve mevcut durum göz önüne alındığında, şu anda büyük bir hayran etkinliği düzenleyemeyiz'' dedi.

Yetkililer, turnuvanın LCS Arena'da yapılarak, katılan tüm personel, yayın ekibi ve oyuncular için mümkün olan en güvenli ortamın sağlanacağını söyledi. Ayrıca diğer tüm etkinliklerin de bu süre boyunca devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Bilet almış olan tüm bilet sahipleri tam para iadesi alacak ve Riot bu süreçte, Prudential Center ile çalışmalarına devam edip yakında daha fazla ayrıntı verecek.