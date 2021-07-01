Son dakika haberi: Dream Games Türkiye'nin yeni 'unicorn'u oldu

1 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan Dream Games şirketinin, Türkiye'nin yeni 'unicorn'u (1 milyar dolar değerlemeyi aşan startup) olduğu bildirildi. Dream Games, son yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım alarak 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Türkiye'nin ilk unicorn şirketi 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olmuştu. ABD'li oyun şirketi Zynga, Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Diğer bir unicorn olan Getir ise, bu ayında başında aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştığını açıklamıştı.