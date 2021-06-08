Haberler ESPOR Gençlerin e-Spor heyecanına alkış

Gençlerin e-Spor heyecanına alkış

Başkan , Gençlik Kolları’nca düzenlenen e-Spor turnuvasının finalini izledi ve ödüllerini verdi.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 12:23
Gençlerin e-Spor heyecanına alkış

Başkan , 'nin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi. 'nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin -Germain ile takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti.

"Her ne kadar gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da var" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint- Germain almayı başardı."

Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi. Ödül törenine, Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı. ()

SON DAKİKA