Baldur's Gate 3 erken erişime açıldı! Baldur's Gate 3 fiyatı ne kadar?

2020 yılının merakla beklenen oyunlarından Baldur's Gate 3 erken erişime açıldı.

İlk olarak 1998 yılında çıkan Baldur's Gate oyunu, müthiş çıkışı ile kendisine bir kitle oluşturmayı başarmıştı. BioWare tarafından geliştirilen bu efsanevi rol yapma oyununun son halkası olan Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Overhaul Games tarafından geliştirilmiş ve 2013 yılında piyasaya sunulmuştu. Daha sonra ise 2016 yılında Baldur's Gate: Enhanced Edition için Siege of Dragonspear genişleme paketi yayınlanmıştı.

Serinin son oyunu olan ve oyunseverler tarafından merakla beklenen Baldur's Gate 3 ise erken erişim olarak oyunculara açıldı.

Ünlü rol yapma oyunu Baldur's Gate, serinin 3. versiyonu ile geliyor. Oyun Unutulmuş Diyarlar kurgusunda bulunan Faerun kıtasında geçmektedir. Geliştirici Larian Studios tarafından tanıtılan Baldur's Gate erken erişim tarihi canlı yayında duyurulmuştu.

BALDUR'S GATE 3'ÜN ERKEN ERİŞİM FİYATI NEDİR?

Oyunun fiyat 59,99 dolar ve 59,99 euro fiyatı üzerinden satışa sunuldu. Türkiye fiyatı Steam'de 249,00 TL'ye satılmakta.

Erken erişim sürümü yaklaşık 25 saat kadar bir oynanış sunan bölüm 1'i içeriyor. Bölüm 2 ve 3 ise hala geliştirme aşamasında. Oyunda 8 ırk ve 6 sınıf mevcut, bunların alt sınıfları da mevcut.

The adventure starts today. Baldur's Gate 3 Early Access is available now on Steam, GOG, and Stadia! pic.twitter.com/QUojXhyxay