Türk mühendislerden spor dünyasına özel proje

GLOBAL ANLAŞMALAR

Sportexcoin kurucu ortağı Bilal Yağcı'nın verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük iki kripto para borsasıyla anlaşma yaptığını da açıkladı. Bilinen kripto para projelerinin aksine spor camiasına odaklanan girişim blockchain ve yapay zeka teknolojileri ile Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Türkiye, Amerika, İngiltere, Hindistan ve Ukrayna'dan 18 akademisyen ve 8 uluslararası blockchain danışmanının yer aldığı projenin 24 spor kulübü partnerliği bulunuyor.

E-spor ya da mobil oyunlar ve oyun geliştiriciler için de benzersiz bir model sunuyor. E-spor alanında faaliyet gösteren geliştiriciler, oyun içi ekonomilerde yüksek işlem ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu duruma çözüm sunan GameX uygulaması, oyun içi satışlarda Sportexcoin kullanılmasına olanak tanıyor. Kullanıcı dostu GameX, e-spor platformlarında işlem maliyetlerini minimize ediyor. Ayrıca, GameX API'leri sayesinde turnuvalar düzenlenebiliyor. Turnuvalarda ödül olarak Sportexcoin dağıtılıyor. Böylece hem oyuncular hem de oyun geliştiriciler daha fazla kazanabiliyor.