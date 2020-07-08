Türk mühendislerden spor dünyasına özel proje
Türk mühendisler tarafından geliştirilen blockchain tabanlı kripto para projesi, sporcu yetiştirme, e-spor turnuvaları düzenleme ve sporcu transferlerini desteklemek gibi birçok özelliği ile spor camiasına inovatif çözümler sunmayı hedefliyor.
GLOBAL ANLAŞMALAR
Sportexcoin kurucu ortağı Bilal Yağcı'nın verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük iki kripto para borsasıyla anlaşma yaptığını da açıkladı. Bilinen kripto para projelerinin aksine spor camiasına odaklanan girişim blockchain ve yapay zeka teknolojileri ile Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Türkiye, Amerika, İngiltere, Hindistan ve Ukrayna'dan 18 akademisyen ve 8 uluslararası blockchain danışmanının yer aldığı projenin 24 spor kulübü partnerliği bulunuyor.
E-spor ya da mobil oyunlar ve oyun geliştiriciler için de benzersiz bir model sunuyor. E-spor alanında faaliyet gösteren geliştiriciler, oyun içi ekonomilerde yüksek işlem ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu duruma çözüm sunan GameX uygulaması, oyun içi satışlarda Sportexcoin kullanılmasına olanak tanıyor. Kullanıcı dostu GameX, e-spor platformlarında işlem maliyetlerini minimize ediyor. Ayrıca, GameX API'leri sayesinde turnuvalar düzenlenebiliyor. Turnuvalarda ödül olarak Sportexcoin dağıtılıyor. Böylece hem oyuncular hem de oyun geliştiriciler daha fazla kazanabiliyor.
- 08.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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