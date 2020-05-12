Adana'da E-Spor turnuvası! League Of Legends Turnuvası heyecanla bekleniyor
Adana'da dev bir organizasyon gerçekleştirilecek. Dünaca ünlü bilgisayar oyunu League Of Legends'ın turnuvası bu yıl Adana'da düzenlenecek. Peki, LOL (League Of Legends) turnuvası ne zaman?
Adana dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarından biri olan League Of Legends'ın turnuvası bu yıl Adana'da düzenlenecek.
LEAGUE OF LEGENDS TURNUVASI NE ZAMAN?
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak yaptığı açıklamada, "Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı evimizde kalarak coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Ayrıca sporcu kardeşlerimiz evlerinde yaptıkları Karate Kata, Tekvando Poomse, Satranç, Okçuluk ve Dart gibi spor faaliyetlerini evlerinde kaydedip çeşitli yarışmalara katılabilir, E- Spor Turnuvasında çeşitli ödülleri almaya hak kazanabilirler" ifadelerini kullandı.
- 12.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana'da E-Spor turnuvası! League Of Legends Turnuvası heyecanla bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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