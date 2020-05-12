Adana'da E-Spor turnuvası! League Of Legends Turnuvası heyecanla bekleniyor

Adana dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarından biri olan League Of Legends'ın turnuvası bu yıl Adana'da düzenlenecek.

LEAGUE OF LEGENDS TURNUVASI NE ZAMAN?

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak yaptığı açıklamada, "Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı evimizde kalarak coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Ayrıca sporcu kardeşlerimiz evlerinde yaptıkları Karate Kata, Tekvando Poomse, Satranç, Okçuluk ve Dart gibi spor faaliyetlerini evlerinde kaydedip çeşitli yarışmalara katılabilir, E- Spor Turnuvasında çeşitli ödülleri almaya hak kazanabilirler" ifadelerini kullandı.