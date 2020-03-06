EA'dan büyük FIFA güncellemesi!

İşte FIFA'dan güncelleme hakkında yayınlanan açıklama:

"Aralık ayında çevrimiçi bağlantı ve tepki süresi hızı çalışmalarımız konusunda size daha sık bilgi vermeyi planladığımızı söylemiştik. Bugün yeni çalışma yöntemimizle ilgili bazı ayrıntılar paylaşacağız.

Bu Sahadan Notlar, olası bağlantı veya tepki süresi hızı değişiklikleri yapmak için uyguladığımız planlı ve bilinçli yaklaşımı ele alacak. Paket kaybı ve zayıf Wi-Fi sinyali gibi birçok faktörden oluşan gerçek hayattaki ağ koşullarını göz önünde bulundurmamız gerektiği için böyle bir yaklaşım uyguluyoruz."

Güncellemede hangi modlar bulunuyor?

CONMEBOL müsabakalarını (CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana ve CONMEBOL Recopa) FIFA 20 Santra ve Kariyer Modu'nda oynayabilecek, FIFA 20 Ultimate Team'e gelen yeni içeriklerle Güney Amerika'nın en büyük kulüp turnuvasına en iyi şekilde bağlanabilecek ve yepyeni bağımsız CONMEBOL Libertadores Turnuva Modunu oynayabileceksiniz.



