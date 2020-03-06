EA'dan büyük FIFA güncellemesi!
EA Sports, FIFA 2020 için 5GB büyüklüğünde yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemede oyuncuların bildirdiği birçok soruna düzeltme yapılırken CONMEBOL turnuvaları da oyuna eklendi.
İşte FIFA'dan güncelleme hakkında yayınlanan açıklama:
"Aralık ayında çevrimiçi bağlantı ve tepki süresi hızı çalışmalarımız konusunda size daha sık bilgi vermeyi planladığımızı söylemiştik. Bugün yeni çalışma yöntemimizle ilgili bazı ayrıntılar paylaşacağız.
Bu Sahadan Notlar, olası bağlantı veya tepki süresi hızı değişiklikleri yapmak için uyguladığımız planlı ve bilinçli yaklaşımı ele alacak. Paket kaybı ve zayıf Wi-Fi sinyali gibi birçok faktörden oluşan gerçek hayattaki ağ koşullarını göz önünde bulundurmamız gerektiği için böyle bir yaklaşım uyguluyoruz."
Güncellemede hangi modlar bulunuyor?
CONMEBOL müsabakalarını (CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana ve CONMEBOL Recopa) FIFA 20 Santra ve Kariyer Modu'nda oynayabilecek, FIFA 20 Ultimate Team'e gelen yeni içeriklerle Güney Amerika'nın en büyük kulüp turnuvasına en iyi şekilde bağlanabilecek ve yepyeni bağımsız CONMEBOL Libertadores Turnuva Modunu oynayabileceksiniz.
- 06.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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