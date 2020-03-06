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06 Mart 2020, Cuma
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EA'dan büyük güncellemesi!

EA'dan büyük FIFA güncellemesi!

EA Sports, 2020 için 5GB büyüklüğünde yeni bir güncelleme yayınladı. oyuncuların bildirdiği birçok soruna düzeltme yapılırken turnuvaları da oyuna eklendi.

İşte 'dan güncelleme hakkında yayınlanan açıklama:

"Aralık ayında çevrimiçi bağlantı ve tepki süresi hızı çalışmalarımız konusunda size daha sık bilgi vermeyi planladığımızı söylemiştik. Bugün yeni çalışma yöntemimizle ilgili bazı ayrıntılar paylaşacağız.

Bu Sahadan Notlar, olası bağlantı veya tepki süresi hızı değişiklikleri yapmak için uyguladığımız planlı ve bilinçli yaklaşımı ele alacak. Paket kaybı ve zayıf Wi-Fi sinyali gibi birçok faktörden oluşan gerçek hayattaki ağ koşullarını göz önünde bulundurmamız gerektiği için böyle bir yaklaşım uyguluyoruz."

hangi modlar bulunuyor?

müsabakalarını (CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana ve CONMEBOL Recopa) FIFA 20 Santra ve Kariyer Modu'nda oynayabilecek, FIFA 20 Ultimate Team'e gelen yeni içeriklerle 'nın en büyük kulüp turnuvasına en iyi şekilde bağlanabilecek ve yepyeni bağımsız CONMEBOL Libertadores Turnuva Modunu oynayabileceksiniz.

  1. 06.03.2020
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