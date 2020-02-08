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08 Şubat 2020, Cumartesi
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oyuncuları Espark’ta yarışıyor

PUBG oyuncuları Espark’ta yarışıyor

’in yaşam ve cazibe merkezi olarak bilinen Espark Alışveriş Merkezi, tutkunları için düzeltilen PUBG yarışması devam ediyor.

Player Unknown's Battlegrounds'un () rüzgarına Espark da kapıldı. Espark, PUBG tutkunlarını bugün başlatılan ve yarın da finali ile devam edecek yarışmayla bir araya getirdi. Bu yarışmada 'in dört bir yanından turnuva için gelen katılımcılar birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. PUBG kostümlü Cosplay ekibinin özel şovlarıyla tüm ziyaretçilere renkli anlar yaşatacağı turnuvada, birinciye GeForce Dual RTX2060 6GB GDDR6 Ekran Kartı, ikinciye 24" 1ms 144hz Full HD Monitör ve üçüncüye Oyuncu Kulaklığı verilecek. Yarışma kurallarına göre her 30 dakika süren oyunda, birinci olan oyuncularla oluşan grup yarın finalde yarışacak.
  1. 08.02.2020
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