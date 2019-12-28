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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Espor takımına büyük şok

Galatasaray Espor takımına büyük şok

Espor'un 27 Aralık 2019 itibarıyla geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı gerekçe gösterilerek, takımın Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne katılım hakkı 2020 Kış Mevsimi süresince askıya alındı.

Espor takımının oyuncu ve koç ödemelerinin geciktiği gerekçesiyle 2020 Kış Mevsimi süresince lige katılım hakkı askıya alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Mutabık kalınan sözleşme ile Galatasaray Espor takımı, oyuncularına, kulüp çalışanlarına ve Riot Games'e yönelik sözleşme gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, Galatasaray Espor'un 27 Aralık 2019 itibariyle geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin profesyonellik standartlarını korumak adına Galatasaray Espor'un lige katılım hakkı 2020 Kış Mevsimi süresince askıya alınmıştır. VFŞL, 2020 Kış Mevsimi'nde 9 takımdan oluşacaktır. Galatasaray Espor'un lige katılım hakkının askıya alınmasıyla birlikte, 2020 sezonu için bünyesine kattığı bütün oyunculara ve takım koçuna sözleşmelerini tek taraflı olarak etme hakkı doğmuştur.

Galatasaray Espor'un 2020 Yaz Mevsimi'nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne katılım hakkı mevcut durum göz önüne alınarak, beklentilerimiz çerçevesinde atılacak olan adımlara göre yeniden değerlendirilecektir.

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  1. 28.12.2019
  2. Güncelleme: 28.12.2019 13:37
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