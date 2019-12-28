Galatasaray Espor takımına büyük şok
Galatasaray Espor'un 27 Aralık 2019 itibarıyla geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı gerekçe gösterilerek, takımın Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne katılım hakkı 2020 Kış Mevsimi süresince askıya alındı.
Galatasaray Espor takımının oyuncu ve koç ödemelerinin geciktiği gerekçesiyle 2020 Kış Mevsimi süresince lige katılım hakkı askıya alındı.
Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Mutabık kalınan sözleşme ile Galatasaray Espor takımı, oyuncularına, kulüp çalışanlarına ve Riot Games'e yönelik sözleşme gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, Galatasaray Espor'un 27 Aralık 2019 itibariyle geciken oyuncu ve koç ödemelerini tamamlayamadığı tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin profesyonellik standartlarını korumak adına Galatasaray Espor'un lige katılım hakkı 2020 Kış Mevsimi süresince askıya alınmıştır. VFŞL, 2020 Kış Mevsimi'nde 9 takımdan oluşacaktır. Galatasaray Espor'un lige katılım hakkının askıya alınmasıyla birlikte, 2020 sezonu için bünyesine kattığı bütün oyunculara ve takım koçuna sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih etme hakkı doğmuştur.
Galatasaray Espor'un 2020 Yaz Mevsimi'nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne katılım hakkı mevcut durum göz önüne alınarak, beklentilerimiz çerçevesinde atılacak olan adımlara göre yeniden değerlendirilecektir.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 13:37
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Galatasaray Espor takımına büyük şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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