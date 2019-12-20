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20 Aralık 2019, Cuma
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’dan büyük destek

Vodafone’dan büyük destek

 sponsorluğunda düzenlenen ve ilk resmi espor turnuvası olan Freezone 'nın finalleri 'ta 'da oynanacak.

sponsorluğunda düzenlenen ve ilk resmi espor turnuvası olan Freezone 'nın finalleri 'ta 'da oynanacak. 6 popüler oyunda 3000 katılımcının yer aldığı toplamda 106 oyuncunun mücadele edeceği finaller, Vodafone TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

  1. 20.12.2019
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