Vodafone’dan büyük destek
Vodafone sponsorluğunda düzenlenen ve ilk resmi espor turnuvası olan Freezone Türkiye Kupası'nın finalleri 21-22 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.
Vodafone sponsorluğunda düzenlenen ve ilk resmi espor turnuvası olan Freezone Türkiye Kupası'nın finalleri 21-22 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak. 6 popüler oyunda 3000 katılımcının yer aldığı toplamda 106 oyuncunun mücadele edeceği finaller, Vodafone TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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