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12 Aralık 2019, Perşembe
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’da online eleme zamanı

Red Bull Son Şampiyon’da online eleme zamanı

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ’nin en iyi Dota 2 takımını belirleyecek olan Dota 2 Turnuvası’nda online eleme zamanı yaklaşıyor.

tarihinde gerçekleştirilecek online elemeler sonuncunda kazanan takım finalde 2019 Şampiyonu Futbolist takımına rakip olacak. Büyük final Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında tarihinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Espor Federasyonu'nun ilk resmi espor kupası olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası çatısı altında düzenlenecek Dota 2 Turnuvası iki ayaktan ve 5'er kişilik takımlardan oluşacak. AOC sponsorluğunda 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalin online elemeleri ise 14 Aralık'ta yapılacak. Online elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran takım büyük finale katılım hakkı kazanarak ESL 2019 Türkiye Şampiyonu Futbolist takımının rakibi olacak.

Red 2 Turnuvası'nın büyük finali 21 Aralık tarihinde , 'deki FDR Oyun Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler detaylı bilgiye redbull.com/sonsampiyon adresinden ulaşabilirler.

  1. 12.12.2019
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