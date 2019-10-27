Hasan Ali Kaldırım takım kurdu! Böyle açıkladı... - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler ESPOR Haberleri Hasan Ali Kaldırım takım kurdu! Böyle açıkladı...

takım kurdu! Böyle açıkladı...

Hasan Ali Kaldırım takım kurdu! Böyle açıkladı...

'nin milli sol beki 'dan espor atılımı geldi. 29 yaşındaki savunmacı, "hak3esports" adını verdiği espor takımı aracılığıyla duyurdu.

'nin başarılı sol beki 'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki milli sol bek, kendi isminin baş harfleri ve forma numarasından oluşan "hak3esports" adlı bir espor takımı kurduğunu duyurdu.

Takım için resmi sayfası açılırken yapılan paylaşımda "Coming soon" (Yakında geliyor) ifadelerine yer verildi.

  1. 27.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasan Ali Kaldırım takım kurdu! Böyle açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN