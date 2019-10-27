Hasan Ali Kaldırım takım kurdu! Böyle açıkladı...

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki milli sol bek, kendi isminin baş harfleri ve forma numarasından oluşan "hak3esports" adlı bir espor takımı kurduğunu duyurdu.

Takım için resmi Instagram sayfası açılırken yapılan paylaşımda "Coming soon" (Yakında geliyor) ifadelerine yer verildi.