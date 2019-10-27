Hasan Ali Kaldırım takım kurdu! Böyle açıkladı...
Fenerbahçe'nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan espor atılımı geldi. 29 yaşındaki savunmacı, "hak3esports" adını verdiği espor takımı Instagram aracılığıyla duyurdu.
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım'dan flaş bir hamle geldi. 29 yaşındaki milli sol bek, kendi isminin baş harfleri ve forma numarasından oluşan "hak3esports" adlı bir espor takımı kurduğunu duyurdu.
Takım için resmi Instagram sayfası açılırken yapılan paylaşımda "Coming soon" (Yakında geliyor) ifadelerine yer verildi.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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