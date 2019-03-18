Tie-break karşılaşmasını kazanan Dark Passage playoff vizesini aldı

VFŞL 2019 Kış Mevsimi'nde normal sezonu eşit puanda tamamlayan iki takım Beşiktaş ve Dark Passage, bugün eşitliği bozmak adına tie-break mücadelesinde karşılaştı. Eşitlik bozma mücadelesinde gülen taraf ise Dark Passage oldu.

DARK PASSAGE PLAYOFF VİZESİNİ ALDI



Tecrübeli ormancısı Crystal'ın askerlik görevi nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Dark Passage, ormancı rolünde akademi takımından Muscle'a şans verdi. GGespor'un haberine göre; Her iki takımında as oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada, 4 oyuncusu ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın ana rotasyonunda sadece HolyPhoenix kalmıştı.

Seçim/Yasaklama ekranında iki takımdan farklı kompozisyonlar yapıldı. Dark Passage, geç safhaya yönelik Vayne ve Ryze gibi şampiyonları tercih ederken Beşiktaş ise erken ve orta oyuna yatırım yapacak seçimler yaptı.

Erken oyun beklendiği gibi Beşiktaş lehine gitti. Mayhem'in üst koridorda Ragner ile girdiği birebirden ilk kanı dökmesi, Dark Passage'ın tüm barikatlarını düşürerek kartopu efekti başlatabilirdi. Ancak oyunun giderek soğuması ve Beşiktaş'ın temposunu koruyamaması sonucunda art arda objektif ve kule düşüren taraf Dark Passage ekibi oldu. Rakibine üstünlük sağlamayı başaran Sihirdar Vadisi'nin emektar takımı Dark Passage, eşitlik bozma mücadelesini kazanan taraf oldu.

Dark Pasage'ın üst koridor oyuncusu Ragner, Jarvan IV seçimiyle birlikte takımının aldığı galibiyette büyük pay sahibiydi. Güzel performansıyla maç en değerli oyuncusu Ragner oldu. Eşitlik bozma mücadelesinde iyi performansıyla mevsim finallerinde yer almaya hak kazanan Dark Passage, çeyrek final serisinde Royal Youth'un rakibi olacak.