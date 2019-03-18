Red Read Redemption 2’nin son güncellemesi büyük tepki topladı

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında yılın en iyi oyunlarından biri olmayı başaran Red Dead Redemption 2, her detayı düşünülmüş muazzam bir yapım. Çıktığı andan itibaren adından sıkça söz ettiren Red Dead Redemption 2, oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Güncellemeleri aksatılmıyor ve geliştirme ekibi oyunu bir an olsun bile boşlamıyordu. Ancak Red Dead Redemption 2'ye gelen son güncelleme, oyuncuların büyük tepki göstermesine yol açtı.

Yeni güncelleme ile birlikte görüntü ayarlarını değiştiren Red Dead Redemption 2, oyunculardan büyük tepki gördü. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu oyunun daha kötü grafiklere sahip bir hal aldığını hatta ambiyansın tamamen değiştiğini düşünüyor. GGespor'un haberine göre; Kaplama detayları, gölgeler ve derinlikler gerçek anlamda değişmişti ve sosyal medyadan büyük tepki gördü.

Darealbandicoot isimli Twitter kullancısının güncelleme öncesi ve sonrasıyla ilgili paylaştığı Red Dead Redemption 2 görseli bile tüm durumu açıklıyor.

Rockstar Games'in güncelleme notlarına bakılacak olursa Red Dead Redemption 2'nin ışık ayarlarına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor; ancak gözle görülür bir değişiklik olduğu ortada. Rockstar Games'in ne yapmaya çalıştığı konusunda kimsenin bir fikri yok ve henüz resmi bir açıklama gelmedi.