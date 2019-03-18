PUBG Mobile Silah Hasarları

Battle Royale ve Askeri Simülasyon gibi benzerlik gösteren oyun modlarını bir arada sunuyor olması, oyuncuların gönlünde taht kurmasını sağladı. PUBG Corp, neredeyse bütün dünya ülkelerinin orduları tarafından kullanılmakta olan askeri teçhizatları oyuna başarılı şekilde uyarlamayı başardı. PUBG'nin normal sürümünde olan silahlar aynı şekilde PUBG Mobile'de bulunmakta. PUBG Mobile Silah Güçleri rehberi sayesinde, hangi silahın ne kadar güçlü olduğunu öğrendikten sonra ona göre loot yapmaya başlayacaksınız.

PUBG MOBİLE SİLAH HASARLARI



Daha önce PUBG Silah Hasarları başlıklı yazımızda oyundaki en fazla hasar veren silahların başta AKM ve Groza olmak üzere Taarruz Tüfekleri olduğunu söylemiştik. Yazımızda silahları güçlerine göre sınıflandırarak, oyun kazanmanıza yardımcı olacak bilgiler vereceğiz. GGespor'un haberine göre; PUBG Mobile'de silah dengelerinin PC sürümüyle aynı şekilde bulunduğunu hatırlatalım. Gelelim PUBG Mobile Silah Güçleri listemize.

S Sınıf

Çok fazla oyun kazanmış oyuncuları istatiklerine baktığımız zaman, çok fazla etkili rol oynamış 'güçlü' silahları S sınıfı olarak tanımladık. Hasar açısından çok fazla etkili olan bu silahlar, air droptan çıktıkları için nadir bulunma özelliğine sahipler.

AWM (Keskin Nişancı Tüfeği): Genellikle airdrop'tan lootlanabilen AWM'nin karşısında Seviye 3 Kask bile çaresiz kalmakta.

Groza (Taarruz Tüfeği): Groza, AKM ile birlikte en fazla hasara sahip silahlardan biri ve AWM gibi sadece airdrop'tan lootlanabiliyor.

A Sınıf

A Sınıfı silahlar çok fazla işlevsel ve çok fazla hasar vermelerinin yanında tepme olarak sorun yaşatmamaları sayesinde üst sıraları kolaylıkla zorlayabiliyorsunuz. Aslında bakarsanız S Sınıfı silahlarla düşürdüğünüz rakipleri, A Sınıfı silahlarla ortadan kaldırabilirsiniz. Bitirdiğiniz işi tamamlamayı unutmayın…

M24 (Keskin Nişancı Tüfeği): Sadece air droptan çıkan M24, Kar98K'dan çok daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

AUG (Taarruz Tüfeği): Air droptan çıkan bir başka AR olan AUG, düşük tepme özelliğiyle gönlünüzde taht kuracak silahlardan biri ve kullanımı gayet kolay.

SLR (Marksman Rifle): SLR için SKS'nin daha iyisi diyebiliriz.

M249 (Makineli Tüfek): DP gibi reload süresi uzun sürmekte ve şarjör kapasitesi oldukça fazla. Çatışma öncesinde reload yapmayı unutmamanızı önermekteyiz.

MK14 (Marksman Rifle): Otomatik kullanabileceğiniz MK14 nadir bulunuyor.

Mk47 Mutant (Taaruz Tüfeği): Oyuna son eklenen silahlardan biri olan Mk47'nin sahip olduğu menzil ve hasara bakıldığında aslında AKM ile aynı özelliklere sahip. Ancak uzak mesafeli çatışmalarda geri tepme olarak AKM'den daha az tepmekte.

M416 (Taarruz Tüfeği): Oyun kazanmak istiyorsanız M416'yı şiddetle öneriyoruz. Yüksek hasarının yanı sıra eklentileri tamamladığınızda geri tepme sıkıntısı çekmeden çok rahat kullanabilirsiniz, bu konuda oldukça etkili.

B Sınıf

B Sınıfı'nda yer verdiğimiz silahlar genellikle 'caydırıcı' özelliklere sahip. Eğer rakipleriniz sizden daha iyi bir pozisyondaysa taarruz ateş açarak, dezavantajlı pozisyonunuzu avantaja döndürebilirler. Yeni başlayanlara B Sınıfı silahları kullanmalarını önereceğiz.

AKM (Taarruz Tüfeği): AKM'nin en fazla hasara sahip silahlardan biri olduğunu söylemiştik. Ancak geri tepme özelliği çok fazla ve kontrol etmeyi başarabilirseniz, harika galibiyetler sizi bekliyor diyebiliriz.

DP-28 (Makineli Tüfek): Şarjör kapasitesi çok geniş olduğu için tercih edilmekte ve geri tepme özelliği düşük. Ancak reload yaparken sıkıntı çekebilirsiniz.

QBU88 (Marksman Rifle): AKM gibi 7.62 mermiyle çalışan silahlardan biri olan QBU88, sadece Sanhok'a özel bir silah ve Mk47 Mutant'ın özelliklerine en yakın silahlardan biri olabilir. Ancak sadece uzun mesafeli çatışmalarda kullanmakta fayda var.

SCAR-L (Taarruz Tüfeği): Eklentileri tamamladıktan sonra başka bir silaha gerek duymayabilirsiniz.

QBZ 95 (Taarruz Tüfeği): Sadece Sanhok'ta bulabileceğiniz QBZ'nin M416 ve SCAR-L

M16A4 (Taarruz Tüfeği): M4 familyasından M16, burst moda aldığınızda fazla etkili.

Kar98K (Keskin Nişancı Tüfeği): Benzeri silahlara göre fazla hasarı yok ama oldukça iyi bir silah.

SKS (Marksman Rifle): Oldukça uzun menzil özelliklerine sahip olan SKS, arka arkaya atış yapmanıza imkan sağlıyor. Keskin Nişancı Tüfeği kullanmakta sıkıntı yaşıyorsanız, denemenizi öneririz. Tepme özelliği oldukça fazla ama kullanıma göre değişir.

G36C (Taarruz Tüfeği): PUBG Mobile'ın en yeni silahı olan G36C, sadece Vikendi'ye özel olmasının yanı sıra düşük menziline rağmen geri tepmesi en düşük silahlardan biri.



C Sınıf

Kullanım açısından biraz karmaşık olan C Sınıfı silahlar, genellikle oyun başında tercih edilmekte. Yalnızca yakın mesafede kullanmanızı önereceğimiz silahlar arasında sadece Mini 14 uzun mesafede işe yaramakta.

UZI (Hafif Makineli Silah): Kısa mesafede güçlü olan UZI, oyun uzadıkça işlevini kaybetmekte.

UMP9 (Hafif Makineli Silah): UMP9, UZI'ye göre çok daha etkili ve uzun menzilli.

Mini14 (Markman Rifle): SLR, SKS ve MK14'e göre çok daha az tepme özelliğiyle Mini14, oldukça önemli bir silah diyebiliriz.

S686 (Pompalı Tüfek): Doğal olarak kısa mesafede etkili ama oldukça fazla hasara sahip.

S12K (Pompalı Tüfek): En gelişmiş pompalı tüfeği, doğru kullanımla av tüfeğine dönüşebiliyor.



D Sınıf

Listemizdeki en az hasara sahip silahları D Sınıf olarak nitelendirdik.

VSS (Marksman Rifle): Çok fazla eklenti gereksinimi duymayan VSS, fazla hasara sahip olmadığı halde çok uzun mesafelerde iş görebiliyor. Kullanım olarak en karmaşık silah diyebiliriz.

Win94 (Keskin Nişancı Tüfeği): Eklenti takılmayan Win94'ü kullanmak sizin yeteneğinize kalmış.

Vector (Hafif Makineli Silah): Eklentileri tamamlayabilirseniz oldukça etkili ve tavsiye edebiliriz.

Tommy Gun (Hafif Makineli Silah): Oyundaki en düşük hasara sahip silahlardan biri olabilir.

S1897 (Pompalı Tüfek): S686 ve S12K familyasının en düşük hasara sahip silahı kullanmak size kalmış.

Crossbow (Diğer): Headshot özelliğiyle sizi şaşkına çevirse bile reload özelliği sıkıntılı.