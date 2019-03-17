TSM güzel oyunuyla Golden Guardians’tan intikam almayı başardı

LCS'in 2019 Bahar Mevsimi'nde Golden Guardians'ın ilk hafta TSM karşısında galibiyet aldığı karşılaşmanın rövanşı dün gece oynandı. Adeta ilk maçın acısını çıkartırcasına mücadele eden TSM ekibi, karşılaşma boyunca rakibine dominant bir üstünlük sağlayarak karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

TSM, aldığı galibiyet ile birlikte LCS'in normal sezonunu üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi ve mevsim finalleri öncesinde rahat bir nefes aldı.

TSM İNTİKAMINI ALDI



Erken safhada alt koridora 4 kişilik bir baskın yapan TSM, karşılamaya çok hızlı başladı. GGespor'un haberine göre; Temsilcimiz Sergen "Broken Blade" Çelik'in Aatrox'a karşı biraz zorlanan Vladimir seçimi yaptığı karşılaşmada TSM, oldukça güzel bir oyun ortaya koydu.

TSM, özellikle koridor safhasında 2 alev ejderi alarak orta bölümde rakibine kök söktürdü. Golden Guardians karşısında galip gelerek son haftalardaki formda grafiğine davam eden Kuzey Amerika ekibi, yarın CLG ile karşılaşacak.

BROKEN BLADE: "ÜZERİMDE BİR BASKI YOK"



Karşılaşmanın sonunda açıklama yapan temsilcimiz Broken Blade, takımının gittikçe düzelen performansı hakkında konuştu.

"İlk haftalarda ortaya kötü bir performans koyduğumuzu düşünüyorum, ancak eksik olduğumuz konularda çalışmaya devam ettik ve gerçekten playofflarda oldukça dişli bir takım olacağız"

Aynı zamanda sıradaki CLG karşılaşması için TSM'in 1.063 gündür CLG'ye kaybetmemesi Broken Blade'in üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı sorusunu cevaplayan isim, açıklamasına şunları ekledi;

"Açıkçası böyle bir galibiyet serisini ben kendim oluşturmadığım için üzerimde bir baskı yok. Hatta bence CLG'nin son günlerde formsuz olması nedeniyle böyle bir baskıyla karşılaşacağımı hiç zannetmiyorum"