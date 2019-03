Apex Legends yayınlarıyla popüler olan Dizzy sonunda yüzünü gösterdi

Apex Legends, 4 Şubat'ta piyasaya sürüldüğünden bu yana kısa sürede 50 milyon oyuncuya ulaşmayı başararak, dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri oldu.

Apex Legends'ın popüler olmasıyla birlikte daha önce varlığı pek bilinmeyen çoğu yayıncı da oyunla birlikte yükselişe geçerek Twitch'in sevilen yüzü olmayı başardı.

Bu yeni yüzlerden biri olan NRG'nin profesyonel Apex Legends oyuncusu Coby "Dizzy" Meadows, kamerasız yayın yapıyordu ve takipçileri için hep gizem dolu biri olmuştu.

APEX LEGENDS'IN SEVİLEN YÜZÜ DIZZY



Dizzy, daha önce profesyonel olarak CS: GO arenasında mücadele ediyordu ve her zaman tam zamanlı bir yayıncı olmak istiyordu. GGespor'un haberine göre; Apex Legends sayesinde istediği noktaya gelen Dizzy, kısa süre içinde popüler olmayı başardı ve her yayın açtığında anlık olarak 15-20 bin izleniyor.

Yayında kamera açan Dizzy, yüzüne bir maske takmıştı ve hâlâ gizemini koruyordu. Takipçilerine yüzünü göstermek için sabırsızlanan popüler yayıncı, bir anda maskesini çıkardı.

Dizzy, sohbetten yazan takipçilerine heyecanlı bir şekilde cevap vermeye başladı ve pek çok takipçisi onun ne kadar sevimli olduğuna dair yorumlar yaptı.