LEC 2019 Bahar Mevsimi’nde Fnatic G2’ya karşı nexus savaşını kazandı

LEC 2019 Bahar Mevsimi'nin son haftasında açılış FNC – G2 karşılaşmasıyla yapıldı. Puan Durumu'nda zirveyi ele geçiren G2 Esports'un favori olduğu karşılaşma adeta nefesleri kesti. Karşılaşmanın 48. dakikasına karşılıklı backdoor hamlesi yapılırken, Fnatic kazanan taraf olmayı başardı.

NEXUS SAVAŞINI FNATIC KAZANDI



Fnatic, 21. dakika itibariyle aldığı Baron ile karşılaşmaya ağırlığını koymayı başardı. G2'ya harita üzerinde büyük baskı kuran FNC ekibi 9 Kule, 3 Ejderha ve 8.000 altın farkı attı. Bütün her şey Fnatic'in istediği gibi gidiyor diyorduk ki G2'un üst koridor oyuncusu Martin "Wunder" Hansen takımının havlu atmasına engel oldu.

G2'nun 3 inhibitörünü düşüren Fnatic, playofftaki yerini garantiye almak üzereydi. Ancak G2'nun gizli baron kararını hesaba katmadılar. Baron almayı başaran G2'nun üst koridor oyuncusu Wunder, Ryze ile üçte üç yaptığı sırada takımının sadece nexus inhibitörü düşmek üzereydi. GGespor'un haberine göre; Hızlıca üssüne dönenen G2 ekibi süper minyonları tutmayı başardı ve karşılaşmanın heyecanı bir anda tavan yaptı.

G2, oldukça sağlam bir takım oyunu ortaya koyarak FNC karşısında altın farkını 2.000'e kadar düşürdü. Fnatic, bir kez daha rakibini kuşatma girişiminde bulunsa bile buna G2 tarafından izin çıkmadı. Dakikalar sonra yine Ryze ile iş başında olan Wunder, nehirde rakibini takım savaşına zorlamayı başardı.

Hem takım savaşını hemde kadim ejderhayı rakibine kaptıran Fnatic'ten hızlıca Baron kararı geldi. Bu sırada Luka "Perkz" Perkovic ve Wunder'ın oyunu bitirmeye yöneldiğini gören Fnatic, backdoor kararı verdi.

Oyunu kimin bitireceği büyük merak konusuydu ve Fnatic, Martin "Rekkles" Larsson ve Zdravets "Hylissang" Iliev Galabov iş birliğiyle backdoor hamlesini tamamlayarak galibiyeti koparttı. Bu şekilde LEC'in mevsim finallerine katılmayı garantileyen Fnatic, G2'ya karşı beş maçlık playoff serisine çıkma riskini almadı.