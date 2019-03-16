Apex Legends'ta oyuncuların toplam sağlık havuzları kalkanlarla birlikte maksimum 200 olabiliyor. Çoğu durumda yaşamayı garanti altına almak savaşa sürekli gir çık yapılır. Savaştan geri çekildiği zaman kalkanlar, can ve şarjörler yenilenir ve tekrar girilir. Diğer bir önemli konu ise savaş anında silah değişimi.

Çoğu savaş oyununda olduğu gibi popüler battle royale oyunu Apex Legends'ta da iki adet silah kullanabiliyorsunuz. GGespor'un haberine göre; Bir silahtan diğer bir silaha geçişler haliyle büyük önem taşıyor.

Belki de çok göze çarpan bir olasılık değil ama rakibinizi alt etmeniz için her avantajı kullanmanız gerekir. İşte tam burada devreye giren diğer bir konu hızlı silah değiştirme oluyor. Peki Apex Legends'ta hızlı silah değiştirme nasıl yapılır?

APEX LEGENDS'TA HIZLI SİLAH DEĞİŞTİRME



Silah takas animasyonunu oyunda önemli bir ölçüde hızlandırmanın bir yolu mevcut. Bu yöntemi bulan Reddit kullanıcısı ManishBH73, kısa bir video paylaştı.

Silah değiştireceğiniz zaman aynı anda çömelerek, diğer silaha daha hızlı geçiş yapabilirsiniz.

Bu sadece küçük bir avantaj sağlıyor gibi görünebilir ancak yakın savaşlarda rakibinize göre büyük avantaj sağlayabilirsiniz. Apex Legends hızlı silah değiştirme yöntemini bir alışkanlık haline getirmek için sürekli pratik yapabilirsiniz.