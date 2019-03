Hearthstone’a yeni kart ve mekanikler geliyor: Rise of Shadows

2019 yılında çıkacak genişleme paketlerinde farklı bir hikaye işleyişi yapacağını duyuran Blizzard, hikaye içeriklerini tüm yıla yayacaktı. Bu hikaye içeriğinin ilk ayağı olan Rise of Shadows ile birlikte oyuna yeni kart ve mekanikler geliyor. Blizzard'ın genişlama paketi hakkında yaptığı açıklama ise şu şekilde:

9 Nisan'dan itibaren tüm oyun severler, yeni genişleme paketi olan Rise of Shadows ile birlikte bu kez kötülerin safında yer alacak. GGespor'un haberine göre: Oyuna eklenecek 135 yeni karttan oluşan desteleriyle, ilk kez bu sene boyunca sürecek bir hikaye örgüsünün parçası olma fırsatı eldeedecek.

Baş Hırsız Rafaam, League of Explorers karşısında yenilgiye uğradıktan sonra Azeroth üzerindeki sinsi planlarını tek başına yürütemeyecek kadar kuşkulu bir hal aldı. Bu yenilgi sonrasında gölgeler arasına sinip bekleyen Baş Hırsız, Hearthstone'un en azılı düşmanlarını yanına çekmeyi başararak sonunda League of E.V.I.L. takımını kurdu.

Cadı Hagatha, Dr. Boom, King Togwaggle ve Madam Lazul gibi tehlikeli isimlerden oluşan kadro, alçak planlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçiyor. Hearthstone'da favori haline gelmiş bir dizi kötü adam var ve Rise of Shadows'un tamamen bu karakterler etrafında döndüğünü görmek gerçekten büyük heyecan veriyor.

Hearthstone oyuncularının yeni genişleme paketi ile birlikte gelen şeytani kartları denemeleri için şimdiden sabırsızlanıyoruz.

RİSE OF SHADOWS 9 NİSAN'DA GELİYOR



Windows, Mac, PC ve mobil platforma 9 Nisan'da gelecek olan Rise of Shadows kart paktelerini, Hearthstone'un Arena modunda kazanabilir, oyun içi altın veya gerçek parayla da satın alabilirsiniz.

ÖZEL RISE OF SHADOWS KART PAKETİ



Bugün itibariyle başlayan ve 9 Nisan'a kadar sürecek olan ön satış döneminde, oyuncuları özel iki Rise of Shadows kart paketi bekliyor. Bu ön satış paketi 50 karttan oluşuyor. Random bir Legendary ve Jewel of Lazuk kart sırtı içeriyor. Ayrıca 80 kartlık Mega Bundle'da ise random bir altın Legendary ve Jewel of Lazuk kart sırtının yanında yeni bir esrarlı Madam Lazul'a sahip olabileceksiniz.