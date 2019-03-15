Apex Legends’ın yeni silahı L-STAR EMG hakkında yeni sızıntılar geldi

Apex Legends, hızla büyüyerek dünyanın en popüler oyunlarından biri haline geldi. Bu da haliyle veri madencilerini harekete geçirdi ve oyunla ilgili sürekli yeni ipuçları bulmaya itti.



Daha önce L-STAR ile ilgili paylaştığımız sızıntılarda, yakın zamanda oyuna geleceği bekleniyordu ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



APEX LEGENDS'IN YENİ SİLAHI: L-STAR



L-STAR, silahın önünde uzun bir namluya ve nişan alırken sabit durmasına yardımcı olan ayak ucuna sahip olan bir silahtır. GGespor'un haberine göre; L-STAR'ın üstündeki mekanizma ise, oyunculara nişan alırken ekstra hassasiyet sağlıyor



Önceki sızıntılarda L-STAR hakkında bazı istastistiklerden bahsetmiştik. Tekrar hatırlatacak olursak L-STAR; vücuda 21, kafadan ise 42 hasar veriyor. Bu istatistiklerde oyunun en güçlü silahlarından biri olacağını gösteriyor.





Veri madencileri, aşağıdaki Efssanevi kırmızı silah kaplaması da dahil olmak üzere, silah için kullanılabilecek kaplamalarını ikisini de paylaştı.

L-STAR için şu anda resmi bir çıkış tarihi yok, ancak pek çok kaynağa göre Apex Legends 1. Sezon ile birlikte gelceği söyleniyor. Her sızıntıda olduğu gibi, Respawn resmi bir açıklama yapana kadar kesinlik söz konusu değildir.