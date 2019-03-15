1907 Fenerbahçe Espor’dan yeni video

FŞL takımları arasında yer alan 1907 Fenerbahçe Espor, takımın destek oyuncusu ve kaptanı Bahadır "Japone" Çolak hakkında bir video yayınladı. Japone, karakteri ve oyunuyla sarı-lacivertli takımın unutulmazları arasına girmeyi başardı.



"FENERBAHÇE'YLE BÜYÜDÜM DİYEBİLİRİM."



"Bu işe ilk başladığımda Fenerbahçe benim ilk tam profesyonel takımım oldu ve eve ilk geldiğimde 18 yaşındaydım. Şu an 21 yaşındayım ve aslında Fenerbahçe'yle büyüdüm diyebilirim. 100 maçıma çıkmam gerçekten benim adıma çok gurur verici."



Espor Sahnesi'nde zirveyi ele alan 1907 Fenerbahçe, kuşkusuz muazzam bir sezon geçiriyor. GGespor'un haberine göre;Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran sarı-lacivertli ekip, ligde durdurulamaz bir güç haline geldi.



Takımın menajeri Emre Aksoy ise Japone hakkında övgü dolu konuştu:



"İyi ki varsın Baho! İlk konuşmalarımız hala aklımda. O günden bugüne, çok şey öğrendin, kendini hep geliştirdin. Değişmeyen şeyler ise saygın, inancın ve çalışma aşkın oldu. Hayat boyu örnek alınması gereken bir insansın, tekrar tekrar iyi ki varsın!"



Şimdi sizi 1907 Fenerbahçe'nin unutulmazları arasına girmeyi başaran kaptan Japone hakkında paylaşılan video ile başbaşa bırakalım.