WESG 2018 Dünya Finalleri playoff eşleşmeleri belli oldu
WESG 2018 Dünya Finalleri’nde playoff eşleşmeleri belli oldu.
WESG 2018 Dünya Finalleri ilk iki günün ardından favoriler fire vermeden yoluna devam etti. Playofflara kalan 16 takımın belli olmasının ardından eşleşmelerde belli oldu. GGespor'un haberine göre; 17 Mart'ta son bulacak olan WESG 2018 Dünya Finalleri'nde playofflara ara verilmeden devam edilecek.
Playoff eşleşmelerinde ise gruplarını birinci tamamlayan takımlar grup ikincileri ile eşleşti. 890 bin dolar ödül havuzu bulunan CS: GO turnuvasında birinci olan takım evine 500 bin dolar ödül ile dönecek. İkinci ekip 200 bin doların sahibi olacak iken üçüncü ise 100 bin dolar ödülü kasasına koyacak.
WESG 2018 DÜNYA FİNALLERİ PLAYOFF EŞLEŞMELERİ
- 13.03.2019
-
Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti!
Toplam 1
Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
-
Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
Toplam 1
Yorum
Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
-
Arda’ya milli davet geldi
Toplam 1
Yorum
yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
WESG 2018 Dünya Finalleri playoff eşleşmeleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.