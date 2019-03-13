WESG 2018 Dünya Finalleri playoff eşleşmeleri belli oldu
13 Mart 2019, Çarşamba
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playoff eşleşmeleri belli oldu

WESG 2018 Dünya Finalleri playoff eşleşmeleri belli oldu

’nde playoff eşleşmeleri belli oldu.

ilk iki günün ardından favoriler fire vermeden yoluna devam etti. Playofflara kalan 16 takımın belli olmasının ardından eşleşmelerde belli oldu. GGespor'un haberine göre; 17 Mart'ta son bulacak olan WESG 2018 Dünya Finalleri'nde playofflara ara verilmeden devam edilecek.

Playoff eşleşmelerinde ise gruplarını birinci tamamlayan takımlar grup ikincileri ile eşleşti. 890 bin dolar ödül havuzu bulunan CS: GO turnuvasında birinci olan takım evine 500 bin dolar ödül ile dönecek. İkinci ekip 200 bin doların sahibi olacak iken üçüncü ise 100 bin dolar ödülü kasasına koyacak.

WESG 2018 DÜNYA FİNALLERİ PLAYOFF EŞLEŞMELERİ


  1. 13.03.2019
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