Apex Legends fanları Wraith’e yeni bir konsept hazırladı

Battle royale oyun piyasasında büyük bir yer edinen Apex Legends'ta, Fortnite'a göre daha az kozmetik bulunuyor. Bunun farkında olan Apex Legends fanları, oyundaki karakterler için kendi kostüm tasarımlarını Reddit'ten paylaşmaya devam ediyor.

Apex Legends, piyasaya sürülmeden önce büyük reklam çalışmaları yapmamasına rağmen ilk ay içinde 50 milyondan fazla indirilerek Fortnite'ın en büyük rakibi olmayı başardı. GGespor'un haberine göre; Apex Legends için işler tam anlamıyla doğru ilerliyor, ancak geride kaldığı tek bir alan var o da kozmetik bölümü.

ortnite, içerik mağazasını her gün yenileyerek yeni ifadeler, kostümler getiriyor. Ancak Apex Legends'ta şimdilik sadece varolan kostümlerin farklı renkleri alınabiliyor. Oyuncular ise Apex Legends 1. Sezon ile birlikte daha fazla kostüm geleceğini ve içerik mağazasının çok daha aktif olacağını düşünüyor.

Bir Reddit kullanıcısı bu sorunu ele aldı ve Apex Legends'ın en sevilen karakteri Wraith'e yeni bir konsept getirdi.

Reddit kullanıcısı -s0et- tarafından hazırlanan Wraith konsepti, üç farklı seçenek sunuyor.

Kapüşonlu, siyah ceketli ve kapüşonsuz olarak Wraith'e yeni bir konsept hazırlayan Reddit kullanıcısına olumlu yorumlar geldi.

Apex Legends, Fortnite'a göre gerçekliğe biraz daha önem verdiği için muhtemelen Fortnite'taki gibi Tomatohead gibi egzotik kostümler göremeyeceğiz.