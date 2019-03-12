Tek bir komut ile Apex Legends Origin Access paketi ücretsiz alınabiliyor

Gündeme bomba gibi düşen yeni bir exploit ile birlikte Apex Legends Origin Access paketi ücretsiz olarak açılabiliyor.

EA tarafından Apex Legends için özel olarak sunulan Origin Access paketi sayesinde kullanıcılar:

1.000 Apex Coins'e

Flatline'ın Epic silah kaplamasına ve

Özel bir Banner Badge'e sahip olabiliyor.

Aylık 3,99 euro ödeyerek alınan Origin Access Basic üyeliği sayesinde normalde 9,99 euro olan 1.000 adet Apex Coins'i 6 euro daha az ödeyerek alabiliyorsunuz. GGespor'un haberine göre; Bunun yanı sıra özel bir kostüm ve yanında banner badge sahibi oluyorsunuz.

Ancak bulunan exploit sayesinde Flatline'ın epic silah kaplamasını, özel Banner Badge'e ücretsiz olarak sahip olabiliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda ise Twitch Prime Loot paketini ücretsiz olarak alan kullanıcılar, Pathfinder'ın efsanevi kostümünü hesaplarına eklemişti.

Fakat durumun farkına varan Respawn, bu işlem sayesinde bedava kostüm alan kullanıcıların hesaplarından Pathfinder kostümünü kaldırmıştı. Banlanma korkusu ve aynı durumdan müzdarip olacağını düşünen oyuncular ise bu yöntemi uygulamaktan kaçınıyor.

PEKİ ORIGIN ACCESS PAKETİNE ÜCRETSİZ ULAŞMANIN YOLU NEDİR?

Ancak bulunan exploit sayesinde Flatline'ın epic silah kaplamasını, özel Banner Badge'e ücretsiz olarak sahip olabiliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda ise Twitch Prime Loot paketini ücretsiz olarak alan kullanıcılar, Pathfinder'ın efsanevi kostümünü hesaplarına eklemişti.

Fakat durumun farkına varan Respawn, bu işlem sayesinde bedava kostüm alan kullanıcıların hesaplarından Pathfinder kostümünü kaldırmıştı. Banlanma korkusu ve aynı durumdan müzdarip olacağını düşünen oyuncular ise bu yöntemi uygulamaktan kaçınıyor.