Nuri Şahin Futbolist’e yatırım kararı aldı

Profesyonel futbolcu Nuri Şahin, espora yatırım yapan sporcular arasında yerini aldı. Futbolist'in tweetine göre Nuri Şahin, Futbolist'e yatırım yapma kararı aldı. Nuri Şahin ile birlikte gücüne güç katan Futbolist'in sıradaki hedefi uluslararası bir turnuvada final oynamak!

NURİ ŞAHİN FUTBOLİST'E YATIRIM YAPIYOR



2017 yılında PlayStation ayaklı FIFA takımı takımı olarak kurulan Futbolist, kuruşundan 1 yıl sonra Balkan Kupası'na katıldı. GGespor'un haberine göre; Aldığı başarılı sonuçların ardından Global Playoff'lara gitmeye hak kazanan ilk Türk espor ünvanını da elde etmiş oldu.

Yakın tarihte Türkiye'nin en çok bilinen PlayStation oyuncusu Emre "Riv9" Kayır ve dünya sıralamasında 20. sırada yer alan İsmail Can "isopowerr" Yerinde'nin yanına Bulgaristan'ın en iyi iki FIFA oyuncusundan biri olan Sezer "sanchez" Sabriev'i dahil ederek daha da güçlü bir hale geldi.

2019 yılında kulüp bazında en büyük turnuva olan FIFA eClub World Cup'ın elemelerine katılan Futbolist, bir önceki senenin dünya ikincisi ve üçüncüsünü geride bırakarak 1. sırada yer aldı. Bu sonuçla takım, dünyanın en iyi 16 takımının yarıştığı FIFA eClub World Cup'a katılan ilk Türk takımı olmayı başardı. Yarı finale kadar yükselmeyi başaran Futbolist, yarı finalde kaybederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Nuri Şahin ile daha da güçlü olacağına inanan takımın yeni hedefi uluslararası bir turnuvada final oynamak. Nuri Şahin ve Futbolist'e GGespor olarak başarılar diliyoruz.