NiP’in yıldız oyuncusu “dennis” ara verdi
12 Mart 2019, Salı
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’in yıldız oyuncusu “dennis” ara verdi

NiP’in yıldız oyuncusu “dennis” ara verdi

’in yıldız oyuncusu “dennis” ara verdi ve takıma geri dönene kadar yerini alacak eski NiP yıldızı belli oldu.

Ninjas in Pyjamas, CS: GO kadrosunda değişiklik yaptığını duyurdu. İsveçli ekip Dennis "dennis" Edman'ın ara vermek istemesinin ardından, gelecek turnuvalarda eski yıldızları William "draken" Sundin'i geçici olarak kadrolarına kattı.

'in şu anda önünde üç önemli turnuva var. Katowice Major 2019'u altıncı sırada bitiren NiP, diğer bir önemli turnuva olan WESG Dünya Finalleri'ne davet edildi ve kabul ettiler. GGespor'un haberine göre; ekip, 11 Mart'ta, dennis'in enerji düşüklüğü nedeniyle rekabetçi oyunlardan uzaklaşacağını ve tıbbi bir muayeneye tabi olacağını açıkladı.

Eski NiP üyesi William "draken" Sundin, dennis harekete geçmeye hazır olana kadar geçici olarak takımda yer alacak ve geçici olarak yer alacak oyuncu olarak duyuruldu.

Eskiden draken takım için oynadı ve NiP'i 2017 ile 2018 arasında 15 ay boyunca temsil etti. Ekipte yer aldığı dönemde draken, NiP'in hem IEM Oakland hem de Dreamhack Valencia'da baskın performanslarla zafer kazanmasına yardımcı oldu.

İsveç ekibi, draken'ın takımda ne kadar süre yer alacağına veya dennis'in ne kadar süre uzak kalacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

  1. 11.03.2019
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