NiP’in yıldız oyuncusu “dennis” ara verdi

Ninjas in Pyjamas, CS: GO kadrosunda değişiklik yaptığını duyurdu. İsveçli ekip Dennis "dennis" Edman'ın ara vermek istemesinin ardından, gelecek turnuvalarda eski yıldızları William "draken" Sundin'i geçici olarak kadrolarına kattı.

NiP'in şu anda önünde üç önemli turnuva var. IEM Katowice Major 2019'u altıncı sırada bitiren NiP, diğer bir önemli turnuva olan WESG Dünya Finalleri'ne davet edildi ve kabul ettiler. GGespor'un haberine göre; ekip, 11 Mart'ta, dennis'in enerji düşüklüğü nedeniyle rekabetçi oyunlardan uzaklaşacağını ve tıbbi bir muayeneye tabi olacağını açıkladı.

Dennis " @denniscsgod " Edman takes a break from competitive play due to fatigue. William " @drakenCSGO " Sundin temporarily steps in for upcoming tournaments. #GONINJAS #CSGO

Eski NiP üyesi William "draken" Sundin, dennis harekete geçmeye hazır olana kadar geçici olarak takımda yer alacak ve geçici olarak yer alacak oyuncu olarak duyuruldu.

Eskiden draken takım için oynadı ve NiP'i 2017 ile 2018 arasında 15 ay boyunca temsil etti. Ekipte yer aldığı dönemde draken, NiP'in hem IEM Oakland hem de Dreamhack Valencia'da baskın performanslarla zafer kazanmasına yardımcı oldu.

Once a ninja, always a ninja?

Its nice to be back, even if its temporary.



I wish Dennis the best! ?? https://t.co/Q692y8tgAu