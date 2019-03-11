NiP’in yıldız oyuncusu “dennis” ara verdi
NiP’in yıldız oyuncusu “dennis” ara verdi ve takıma geri dönene kadar yerini alacak eski NiP yıldızı belli oldu.
Ninjas in Pyjamas, CS: GO kadrosunda değişiklik yaptığını duyurdu. İsveçli ekip Dennis "dennis" Edman'ın ara vermek istemesinin ardından, gelecek turnuvalarda eski yıldızları William "draken" Sundin'i geçici olarak kadrolarına kattı.
NiP'in şu anda önünde üç önemli turnuva var. IEM Katowice Major 2019'u altıncı sırada bitiren NiP, diğer bir önemli turnuva olan WESG Dünya Finalleri'ne davet edildi ve kabul ettiler. GGespor'un haberine göre; ekip, 11 Mart'ta, dennis'in enerji düşüklüğü nedeniyle rekabetçi oyunlardan uzaklaşacağını ve tıbbi bir muayeneye tabi olacağını açıkladı.
Dennis "@denniscsgod" Edman takes a break from competitive play due to fatigue. William "@drakenCSGO" Sundin temporarily steps in for upcoming tournaments.#GONINJAS #CSGO— Ninjas in Pyjamas ???? (@NiPGaming) 11 Mart 2019
Eski NiP üyesi William "draken" Sundin, dennis harekete geçmeye hazır olana kadar geçici olarak takımda yer alacak ve geçici olarak yer alacak oyuncu olarak duyuruldu.
Eskiden draken takım için oynadı ve NiP'i 2017 ile 2018 arasında 15 ay boyunca temsil etti. Ekipte yer aldığı dönemde draken, NiP'in hem IEM Oakland hem de Dreamhack Valencia'da baskın performanslarla zafer kazanmasına yardımcı oldu.
Once a ninja, always a ninja?— Dr. Drako (@drakenCSGO) 11 Mart 2019
Its nice to be back, even if its temporary.
I wish Dennis the best! ?? https://t.co/Q692y8tgAu
İsveç ekibi, draken'ın takımda ne kadar süre yer alacağına veya dennis'in ne kadar süre uzak kalacağına dair bir açıklamada bulunmadı.
- 11.03.2019
-
Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
-
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
-
'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
NiP’in yıldız oyuncusu “dennis” ara verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.