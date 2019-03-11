Apex Legends 1. Sezon ve Battle Pass hakkında bilgiler sızdırıldı
12 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler ESPOR Haberleri Apex Legends 1. Sezon ve Battle Pass hakkında bilgiler sızdırıldı

1. Sezon ve hakkında bilgiler sızdırıldı

Apex Legends 1. Sezon ve Battle Pass hakkında bilgiler sızdırıldı

1. Sezon detayları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak veri madencileri de boş durmadı.

1. Sezon hakkında henüz detaylı bir açıklama yayınlanmamasına rağmen veri madencileri yine yaptı yapacağını. GGespor'un haberine göre; Sızan bu dosyalar, Apex Legends 1. Sezon ve hakkında görsel sunmuyor, yalnızca dosya isimlerinden yola çıkılarak tahmin yapılıyor.

Veri madencileri tarafından paylaşılan ilk sızıntı dosyasında "Satın Alma" "Ödül" gibi butonların olduğu görülüyor.

Apex Legends Battle Pass içeriğine gelince, beklendiği gibi menüler arasında karakter skinleri gibi seçenekler bulunuyor.

Bu bonusun tam olarak ne anlama geldiği şimdilik belirsiz ancak dosyalar arasında "battle_pass_bonus_box" gibi kodlar bulunuyor.

Ayrıca Battle Pass için Apex Legends'a eklenen yeni bir lobi bölümü olacak gibi görüüyor, ancak tam olarak içeriği henüz belli değil.

Battle Pass ödülleriyle ilgili olarak oyun dosyalarında "free_icon" ve "details_box_indicator" gibi kodlar bulunuyor.

Son olarak muhtemelen Battle Pass'in ücretli ve ücretsiz versiyonu hakkında bir dosya mevcut. Veri madencisi tarafından sızdırılan dosyada dikkat çeken kodların birisi de "level_diamond" oldu.

Her Apex Legends sızıntısında olduğu gibi bu sızıntıların da kesinliği söz konusu değildir. Respawn tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  1. 12.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Apex Legends 1. Sezon ve Battle Pass hakkında bilgiler sızdırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN