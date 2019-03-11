Apex Legends 1. Sezon ve Battle Pass hakkında bilgiler sızdırıldı
Apex Legends 1. Sezon detayları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak veri madencileri de boş durmadı.
Apex Legends 1. Sezon hakkında henüz detaylı bir açıklama yayınlanmamasına rağmen veri madencileri yine yaptı yapacağını. GGespor'un haberine göre; Sızan bu dosyalar, Apex Legends 1. Sezon ve Battle Pass hakkında görsel sunmuyor, yalnızca dosya isimlerinden yola çıkılarak tahmin yapılıyor.
Veri madencileri tarafından paylaşılan ilk sızıntı dosyasında "Satın Alma" "Ödül" gibi butonların olduğu görülüyor.
Apex Legends Battle Pass içeriğine gelince, beklendiği gibi menüler arasında karakter skinleri gibi seçenekler bulunuyor.
Bu bonusun tam olarak ne anlama geldiği şimdilik belirsiz ancak dosyalar arasında "battle_pass_bonus_box" gibi kodlar bulunuyor.
Ayrıca Battle Pass için Apex Legends'a eklenen yeni bir lobi bölümü olacak gibi görüüyor, ancak tam olarak içeriği henüz belli değil.
Battle Pass ödülleriyle ilgili olarak oyun dosyalarında "free_icon" ve "details_box_indicator" gibi kodlar bulunuyor.
Son olarak muhtemelen Battle Pass'in ücretli ve ücretsiz versiyonu hakkında bir dosya mevcut. Veri madencisi tarafından sızdırılan dosyada dikkat çeken kodların birisi de "level_diamond" oldu.
Her Apex Legends sızıntısında olduğu gibi bu sızıntıların da kesinliği söz konusu değildir. Respawn tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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